ÀõÁð¡ÖÅÁË¡±¡ÄÌ¤ê¡×¤ÎÅ¹ÊÞÅ±µî¤Ø¡¡ÉÔË¡Àêµò¤ÇºÛÈ½¡¢ÏÂ²òÀ®Î©
¡¡ÅìµþÅÔÂæÅì¶è¤ÎÀõÁð»û¶á¤¯¤Î¡ÖÅÁË¡±¡ÄÌ¤ê¡×¤ÇÅÚ»ºÊªÅ¹¤Ê¤É32Å¹ÊÞ¤¬¶èÆ»¤òÉÔË¡Àêµò¤·¤Æ±Ä¶È¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¡¢¶è¤¬Å¹¼ç¤é¤Ë·úÊª¤ÎÅ±µî¤äÅÚÃÏ¤ÎÌÀ¤±ÅÏ¤·¤Ê¤É¤òµá¤á¤¿ÁÊ¾Ù¤Ï24Æü¡¢ÅìµþÃÏºÛ¤ÇÏÂ²ò¤¬À®Î©¤·¤¿¡£¶è¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Å¹ÊÞÂ¦¤¬2026Ç¯7·îËö¤Þ¤Ç¤Ë·úÊª¤òÅ±µî¤·¤ÆÅÚÃÏ¤òÌÀ¤±ÅÏ¤¹ÆâÍÆ¡£
¡¡ÅÁË¡±¡ÄÌ¤ê¤Ï¡¢ÍëÌç¤Î¤¢¤ë¥á¥¤¥ó¥¹¥È¥ê¡¼¥È¡ÖÃç¸«À¤¾¦Å¹³¹¡×¤È¸òº¹¤¹¤ë¶èÆ»¡£Å¹ÊÞ¤Ï°áÎÁÉÊ¤Ê¤É¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¶è¤ÏÎ©¤ÁÂà¤¤òµá¤á¤Æ¤¤¿¤¬¡¢Å¹¼ç¤é¤Ï40Ç¯°Ê¾åÁ°¤ËÅö»þ¤Î¶èÄ¹¤«¤éÆ»Ï©»ÈÍÑ¤Îµö²Ä¤òÆÀ¤¿¤È¼çÄ¥¤·¤ÆµñÈÝ¡£22Ç¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¶è¤¬ÅìµþÃÏºÛ¤ËÄóÁÊ¤·¤¿¡£24Ç¯¤ËÃÏºÛ¤¬ÏÂ²ò¤òÄó°Æ¤·¡¢¶¨µÄ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¡£