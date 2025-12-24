±¿²Ï¤Ë50m»ÍÊý¤ÎµðÂç´ÙË×·ê¤¬½Ð¸½!? 2ÀÉ¤ÎÁ¥¤¬Íî¤Á¤ë¤âÉé½ý¼Ô¤Ê¤· ±Ñ
¡¡¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉËÌÀ¾Éô¤Ë¤¢¤ë±¿²Ï¤Ç12·î22Æü¡¢Ìó50m»ÍÊý¤ÎµðÂç¤Ê´ÙË×·ê¤¬»£±Æ¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û50m»ÍÊý¤Î´ÙË×·ê¤Ë¤Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁ¥
¡¡±ÇÁü¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥Ê¥í¡¼¥Ü¡¼¥È¡×¤È¤¤¤¦¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤Î¶¹¤¤±¿²Ï¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÀß·×¤µ¤ì¤¿ºÙÄ¹¤¤¥Ü¡¼¥È¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¾¯¤Ê¤¯¤È¤â2ÀÉ¤Î¡Ö¥Ê¥í¡¼¥Ü¡¼¥È¡×¤¬Âç¤¤¯´ÙË×¤·¤¿·ê¤ËÍî¤Á¡¢Â¾¿ôÀÉ¤âÀõÀ¥¤ÇÆ°¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥¹¥«¥¤¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸½»þÅÀ¤ÇÉé½ý¼Ô¤ÎÊó¹ð¤Ï¤Ê¤¯¡¢¶á¤¯¤Ë·¸Î±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Ü¡¼¥È¤«¤é¡¢10¿Í¤Û¤É¤¬ÈòÆñ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë