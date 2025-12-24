和歌山競輪のPR隊が24日、大阪市北区のスポニチ編集局を訪れ、来年1月9日から12日まで行われる開設76周年記念「オッズパーク杯和歌山グランプリ」（G3）をアピールした。

今年2月から11月にかけてバンクを改修、今月からレースを再開しており年頭恒例の記念競輪に注目が集まる。S級S班は脇本雄太（36＝福井・94期）、南修二（44＝大阪・88期）の強力近畿勢に加えて2016年に当地で記念初優勝を飾った郡司浩平（35＝神奈川・99期）の3選手が参戦予定。また地元・和歌山からは東口善朋（46・85期）ら10選手が地元Vを狙う。

和歌山県公営競技事務所の西川隆治所長は「バンクを全面改修し初めての記念競輪となりますので盛り上げていきたい」と話した。場内では最終日（12日）に糸井嘉男と内川聖一のスペシャルトークショーを行うなど充実している。

公式YouTubeLive出演や場内の予想会に参加するタレントの桜井奈津は「S班になって初めて記念競輪を走る南修二選手と地元の中西大選手に注目しています」とPRした。売り上げ目標は65億円。