冬の必須アイテム「ロングブーツ」が最大50％オフ！オリエンタルトラフィックが期間限定セール開催中。
シューズやアパレルを取り扱う「オリエンタルトラフィック」では、2025年12月24日現在、期間限定でロングブーツ全品がお得になるセールを開催しています。
コスパ最強ロングブーツがずらり
対象となるロングブーツは、全31商品。
どんなスタイリングにも合う定番人気の「スクエアトゥチャンキーヒールロングブーツ」は1万2800円から8960円、フィット感とふかふかとした肌触りを両立した「ピタ心地ストレッチロングブーツ」は1万3800円から9660円、長時間の外出も安心な履き心地の「【WEB限定】サイドベルトレースアップロングブーツ」は1万3800円から9660円に。
デイリーに使えるこれらのブーツは、通常価格の30％オフです。
さらに、「厚底サイドゴアロングブーツ」（1万2800円→7680円）や「ニットロングヒールブーツ」（1万1800円→7080円）は40％オフ、「ロングレインブーツ」（9500円→4750円）や「アーモンドトゥロングブーツ」（1万1800円→5900円）は50％オフと、かなりお買い得。
定番から予約商品まで、最大50％オフでゲットできるチャンスです。
なお、いずれも在庫が無くなり次第終了。気になる人はお早めに。
※画像は公式サイトより。
（東京バーゲンマニア編集部）