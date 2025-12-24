¼þÊÕ¤«¤éµ¤¤Ë¤Ê¤ë¡È¾Ú¸À¡É¤¬¡Ä70Âå±¿Å¾¤Î¼Ö¤¬±ïÀÐ¾è¤ê±Û¤¨²È¤ÎÊÉ¤ÈÅÅÃì¤Ë¾×ÆÍ ¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿96ºÐ½÷À¤¬»àË´¤·Ì¼É×ÉØ¤â½Å½ý
¡¡°¦ÃÎ¸©À¥¸Í»Ô¤Ç¹âÎð¤ÎÃË½÷3¿Í¤¬»à½ý¤·¤¿»ö¸Î¡£¸½¾ì¤ò¼èºà¤¹¤ë¤È¡¢¼þÊÕ¤Î½»Ì±¤«¤é¤¢¤ëµ¤¤Ë¤Ê¤ë¡Ö¾Ú¸À¡×¤ò¼ª¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Æ»Ï©¤ËÌÌ¤·¤¿¾¦¶È»ÜÀß¤ÎÎ©ÂÎÃó¼Ö¾ì¡£»ö¸Î¤Ï¤³¤³¤ò½Ð¤¿ºÝ¤Ëµ¯¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡23Æü¸áÁ°10»þ40Ê¬¤´¤í¡¢Î©ÂÎÃó¼Ö¾ì¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¿1Âæ¤Î¾èÍÑ¼Ö¡£º¸ÀÞ¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢²¿¤é¤«¤Î¸¶°ø¤Ç±ïÀÐ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢Á°Êý¤Ë¤¢¤ë½»Âð¤Î³°ÊÉ¤ÈÅÅÃì¤Ë¾×ÆÍ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¾èÍÑ¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¹âÎð¤ÎÃË½÷3¿Í¤Ç¤¹¡£¸åÉôºÂÀÊ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿96ºÐ¤ÎÄ¹¹¾¤Ä¤¿»Þ¤µ¤ó¤Ï¡¢¶»¤Ê¤É¤ò¶¯¤¯ÂÇ¤Á»àË´¡£¤Þ¤¿¡¢±¿Å¾ÀÊ¤È½õ¼êÀÊ¤Ë¤¤¤¿Ä¹¹¾¤µ¤ó¤ÎÌ¼É×ÉØ(70Âå)¤â¡¢¸ª¤Î¹ü¤òÀÞ¤ë¤Ê¤É¤Î½Å½ý¤òÉé¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÊÉ¤ËÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿½»¿Í¡§
¡ÖÌÚ¤¬¿¢¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¸«ÄÌ¤·¤â¤è¤í¤·¤¯¤Ê¤¤¡£Á°¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤ò½Ð¤Æ¤¯¤ë»þ¤Ë¡¢¤½¤Î±ïÀÐ¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤¿¤È¤«¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¡×
¶á½ê¤Ë½»¤à¹â¹»À¸¡§
¡Ö¸«ÄÌ¤·°¤¤¤Ç¤¹¡£¤è¤¯¼Ö¤¬¤³¤³¤Ë»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¸þ¤³¤¦¡Êºä¤Î¾å¡Ë¤«¤éÍè¤ë¼Ö¤È¡¢¤³¤Ã¤Á¡ÊÃó¼Ö¾ì¡Ë¤«¤éÍè¤ë¼Ö¤¬¹ç¤ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¡£¼Ö¤¬»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¸«¤¨¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡×
¡¡º£²ó¤Î¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤âÅÙ¡¹»ö¸Î¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£°ÊÁ°¤«¤é»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¸«ÄÌ¤·¤Î°¤µ¡£¼ÂºÝ¤Ë¼Ö¤ÇÄÌ¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¥ê¥Ýー¥È¡Ë
¡Ö¸«ÄÌ¤·¤Ï°¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£º£¡¢Ãó¼Ö¾ì¤«¤é¼Ö¤¬Íè¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸«ÄÌ¤·¤¬°¤¯¡¢µ¤ÉÕ¤¯¤Î¤¬ÃÙ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¿¢Êª¤Ë»ë³¦¤ò¼×¤é¤ì¡¢Ãó¼Ö¾ì¤«¤é½Ð¤ÆÍè¤ë¼Ö¤¬³ÎÇ§¤·¤Å¤é¤¤¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¡¢º£²ó¤Î»ö¸Î¤È¤Î°ø²Ì´Ø·¸¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢·Ù»¡¤Ï¥Ö¥ìー¥¤È¥¢¥¯¥»¥ë¤òÆ§¤ß´Ö°ã¤¨¤¿²ÄÇ½À¤âÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
