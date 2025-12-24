松田優作と桃井かおりが主演を務めたドラマ『熱帯夜』が、2026年1月7日20時よりCSホームドラマチャンネルで放送されることが決定した。

1983年にフジテレビ系で放送された本作は、映画『俺たちに明日はない』の日本版ともいえる異色の逃亡劇。行きずりの男と女が、消費者金融強盗をあたかもゲームのように行い、罪の意識もなく逃亡する日々を描く。脚本は『夢千代日記』などの早坂暁が担当した。

松田が演じるのは、屈折した性格を持つ田舎出身の青年・英二。桃井は、英二に強盗に入られた消費者金融の受付係で、冴えないOLのサチ子を演じた。蒸し暑い東京の夏、改造銃を持って押し入った英二は、4000万円近い大金とともにサチ子を奪って逃走。2人は大金を手に、あてのない逃亡の旅を企てる。

共演には、せんだみつお、ケーシー高峰、熊谷真実、岸部一徳、神山寛らが名を連ねている。

また、同チャンネルでは松田優作が出演するドラマ『大都会 PARTII』も、2026年1月15日よりアンコール放送される。石原裕次郎、渡哲也との三大スター共演作で、松田のさりげないユーモアが光るハードアクションドラマとなっている。

（文＝リアルサウンド編集部）