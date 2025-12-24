【グルメ漫画】学生や親子連れで賑わう京都人の憩いの場「鴨川デルタ」は、名物グルメの宝庫！
大阪の食文化と人間ドラマを描いた漫画『ナニワめし暮らし』の作者であるはたのさとしさん(@hatanosatoshi)。たちのぼる湯気や香りを感じるような、緻密な描写が特徴だ。
漫画『味わいの京』は京都を舞台に、新人編集者である小園ひよりの目を通してグルメや文化、そして彼女の成長を描く作品。
今回は、四季折々の風景が楽しめる「鴨川デルタ」について。手作りのおにぎりやお酒と相性抜群の漬物、連日大行列の豆餅など周辺にはおいしいものが多く、また隠れた桜の名所もあることから、知る人ぞ知るお花見スポットとしても人気を博す。
■誰もを優しく受け止める、懐の深い鴨川デルタ
清らかで豊かな川の流れ。大きく開けた空。北には下鴨神社の糺の森、東には東山連峰と豊かな緑に囲まれた鴨川デルタ。京都の山紫水明を間近に感じられるのに、京阪の出町柳駅からも、出町商店街からも歩いてすぐ。街のそばにこんなに気持ちのいい場所があるなんて、稀有な存在と言えるだろう。歩いたり、座ったり、語らったり、お弁当を食べたり、思い思いの過ごし方ができるのも鴨川デルタの魅力かもしれない。
そして、こんな場所がある街で学生時代を過ごせる京都の大学生たちを改めてうらやましく思う。若い時は悩みも多いけれど、それを跳ね飛ばせるだけのエネルギーがあり、体力がある。いくら語らっても、いくら笑っても、尽きないぐらい話したいことがたくさんあふれてくる。そんな時も鴨川デルタは彼らをやさしく受け止めてくれる。この、鴨川デルタで思い出多き時間を過ごした大人たちも多いのではないだろうか。
そんな季節は遠くに過ぎ去ってしまったという大人たちにも、この場所は寛大だ。一人の時間、家族とのひと時、十人十色の時間の過ごし方を、鴨川デルタは許してくれる。
本満寺
住所：京都市上京区鶴山町16
TEL：075-231-4784
営業時間：24時間（ご朱印は10時〜12時、13時〜16時）
お米自慢 おにぎり屋さん
住所： 京都府京都市左京区田中上柳町53
TEL：075-781-0399
営業時間：7時〜18時30分
定休日：なし（年末年始のみ）
京つけもの 野呂本店
住所：京都市上京区今出川寺町上る立本寺前町77
TEL：0120-330-749
営業時間：9時30分〜17時30分
定休日：不定休
出町ふたば
住所：京都市上京区出町通今出川上ル青龍町236
TEL：075-231-1658
営業時間：8時30分〜17時30分
定休日：火・第4水曜日定休
ライター＝鳴川和代
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
