【SASUKE】僕青・岩本理瑚が大健闘！ SNSでも反響「すごすぎる！」
TBS系大型特番『SASUKE2025〜第43回大会〜』第1夜が、24日に放送された（後6：00）。岩本理瑚（僕が見たかった青空）が大健闘し、SNS上でも大きな反響があった。
【写真】SNSでも反響相次ぐ！僕青・岩本理瑚が大健闘
1stステージ脱落となってしまったが、岩本の奮闘ぶりに、SNSでは「すごすぎる」「ナイスファイト！」「この子すごい」などといった感想が相次いで寄せられている。
僕青の「アクロバット担当」との呼称にふさわしく、抜群の身体能力を誇る岩本は、ソフトテニスで中学時代に東京で春夏4連覇を達成。現在はパルクールにハマっているなど、身体能力をフルに生かした活動を行っている。
昨年に引き続きクリスマスの放送となった『SASUKE』。28年にわたる『SASUKE』の歴史上はじめての2夜連続放送を彩る精鋭が緑山に大集結し、完全制覇に挑む。1stステージのエリアが続々とリニューアル。『KUNOICHI』にも導入されている新プリズムシーソーが『SASUKE』第1エリアにも登場。さらにフィッシュボーンや、ツインダイヤもリニューアルされた。
