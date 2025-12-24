¥¹¥¡¼¾ì¤Ç¶õÈô¤Ö¥µ¥ó¥¿ÅÐ¾ì¡©±«¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¤¥Ö¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥ÈÃæ»ß¤Ë¤¬¤Ã¤«¤ê¡Ä¥±¡¼¥¤â¡Ö¿¿¤ÃÇò¡×¡Ö¾®¤µ¤á¡×¤¬¿Íµ¤
±Ø¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¿¿Í¤¬¹²¤Æ¤Æ»±¤ò¤µ¤·¡¢ÂÁá¤ËÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
24Æü¸áÁ°9»þ¤ÎÅìµþ±Ø¤Ïµ¤²¹5.7ÅÙ¤È¿¿Åß¤Î´¨¤µ¤È¤Ê¤ê¡¢´ØÅì¤Ïº£¥·¡¼¥º¥ó°ìÈÖ¤Î´¨¤µ¤äÂç±«¤Ê¤É¡¢ÅÔ¿´¤Ï10Ç¯¤Ö¤ê¤Î±«¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¤¥Ö¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢ÃÈµ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤ßµ¤²¹¤¬¾å¾º¤·¤¿¤Î¤¬ËÌ³¤Æ»¡¦»¥ËÚ»Ô¡£
Æ»Ï©ÏÆ¤Ë¤ÏÀã¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ÖÆ»¤Ë¤ÏÂç¤¤Ê¿å¤¿¤Þ¤ê¤â¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ¹âµ¤²¹7.0ÅÙ¤È¡¢11·î²¼½ÜÊÂ¤ß¤Î°ÛÎã¤Î¹â²¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ò¤±¤¿Àã¤¬¥·¥ã¡¼¥Ù¥Ã¥È¾õ¤Ë¤Ê¤ê¡¢Â¸µ¤òµ¤¤Ë¤·¤ÆÊâ¤¯¿Í¤Î»Ñ¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢±«¤¬Àã¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬·²ÇÏ¡¦ÁðÄÅ²¹Àô¥¹¥¡¼¾ì¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥µ¥ó¥¿¤µ¡¼¡¼¤ó¡×¤È»Ò¶¡¤¿¤Á¤¬¶«¤Ö¤È¡¢¥µ¥ó¥¿¥¯¥í¡¼¥¹¤Î°ìÃÄ¤¬¥¸¥Ã¥×¥é¥¤¥ó¤Ç¼¡¡¹¤È¹ß¤ê¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Âç¤¤Ê¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò»ý¤Ã¤¿¥µ¥ó¥¿¤µ¤ó¤ä¥È¥Ê¥«¥¤¤¬¡¢¥¹¥¡¼¤ä¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¤ÇÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÁáÂ®¡¢¥µ¥ó¥¿¤µ¤ó¤«¤é¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò¼õ¤±¼è¤ê¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤¬¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤ä¡¢´î¤ó¤Ç¤¤¤ëÍÍ»Ò¤â¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥µ¥ó¥¿¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¤½¤ê¤Ë¾è¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢¥¹¥¡¼¾ì¤Ï¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥à¡¼¥É°ì¿§¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥±¡¼¥¤ò½ä¤Ã¤Æ¡¢2025Ç¯¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î°ÛÊÑ¤â¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Åçº¬¡¦¾¾¹¾»Ô¤ÎÍÎ²Û»ÒÅ¹¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢¥¤¥Á¥´¤¬¤Î¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢¿¿¤ÃÇò¤¤¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥±¡¼¥¡£
¤½¤ÎÌ¾¤â¡Ø¤æ¤¤ª¤ó¤Ê¡Ù¤Ç¤¹¡£
¾¾¹¾¥¯¥í¡¼¥É¡¦º´ÀîÃ£ÌéÀ½Â¤ÉôÄ¹¡§
Ãæ¤Ë¤â²¿¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢¾å¤Ë¤â²¿¤â¾þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎÊý¤Ç¤¤¤í¤¤¤í¤È¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥±¡¼¥¤Ç¤¹¡£
Å¹¤Ë¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥¤¥Á¥´¤ò»È¤Ã¤¿¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥±¡¼¥¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥±¡¼¥¤ÎºàÎÁ¤¬¸®ÊÂ¤ß¹âÆ¤¹¤ëÃæ¡¢¥³¥¹¥È¤òÍÞ¤¨¤Æ¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ë¾þ¤êÉÕ¤±¤Ê¤É¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤ª¤¦¤È¡¢À¸¥¯¥ê¡¼¥à¤È¥¹¥Ý¥ó¥¸¤À¤±¤Î¥±¡¼¥¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°¦É²¡¦¾¾»³»ÔÆâ¤Ë¤¢¤ëÍÎ²Û»ÒÅ¹¤Î¿ßË¼¤Ç¤Ï¡¢¥±¡¼¥ºî¤ê¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥·¥ç¡¼¥±¡¼¥¹¤ËÊÂ¤Ö¤Î¤Ï¥¤¥Á¥´¤¬¤Î¤Ã¤¿¥±¡¼¥¤Ç¤¹¡£
Â¿¤¯¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥±¡¼¥¤òµá¤á¤ÆË¬¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¼ïÎà¤Ë¤âÊÑ²½¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ñ¥Æ¥£¥¹¥ê¡¼¥é¥Ý¡¼¥ëËÜÅ¹ ¹ÊóÃ´Åö¡¦¸÷Ë§¿¿Èþ¤µ¤ó¡§
º£¤Þ¤Ç¤À¤Ã¤¿¤é²ÈÂ²¤Ç¤Î½¸¤Þ¤ê¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢Âç¤¤¤¥±¡¼¥¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢2¿Í¤È¤«3¿Í¤È¤«¤Ç¿©¤Ù¤é¤ì¤ëÊý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡£
¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÊÑ²½¤ò¼õ¤±¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÇä¤ì¶Ú¤À¤Ã¤¿¥Û¡¼¥ë¥±¡¼¥¤«¤é¡¢¾®¤µ¤¤¥µ¥¤¥º¤Î¾¦ÉÊ¤¬¹¥¤Þ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¿·¤¿¤Ë1¿Í¤«¤é3¿Í¸þ¤±¤Î¥±¡¼¥¤òÍÑ°Õ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Îä¤¿¤¤±«¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¤¥Ö¤È¤Ê¤Ã¤¿´ØÅì¡£
ÆüÃæ¤Îµ¤²¹¤â6.6ÅÙ¤È¡¢¿¿Åß¤Î´¨¤µ¤È¤Ê¤Ã¤¿¿ÀÆàÀî¡¦²£ÉÍ»Ô¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢¿Í¤Î»Ñ¤¬¤Þ¤Ð¤é¤ÊÍÍ»Ò¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È²ñ¾ì¤Ë¤Ï¥¹¥±¡¼¥È¥ê¥ó¥¯¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¹ß¤êÂ³¤¤¤¿±«¤Ç¿å¤¿¤Þ¤ê¤¬¤Ç¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢Ãæ»ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ãæ»ß¤òÃÎ¤é¤º¤ËÍè¤¿¿Æ»Ò¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È»ÄÇ°¡£¤»¤Ã¤«¤¯¤À¤«¤é¥µ¥ó¥¿¤È¥¹¥±¡¼¥È¤Ç¤¤¿¤éÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È»ÄÇ°¤½¤¦¤ÊÍÍ»Ò¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
À²¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð¥µ¥ó¥¿¥¯¥í¡¼¥¹¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ë¥¹¥±¡¼¥È¤Î³Ú¤·¤µ¤ò¶µ¤¨¤ë¶µ¼¼¤¬³«¤«¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤·¤¿¡£
»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ë¥¹¥±¡¼¥È¤ò¶µ¤¨¤ë½àÈ÷¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¥µ¥ó¥¿¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖËÜÅö¤ÏÎÉ¤¤»Ò¤Î¤ß¤ó¤Ê¤ÈÍ·¤Ó¤¿¤«¤Ã¤¿¤«¤é»ÄÇ°¤À¤±¤É¡¢ÌÀÆü¤â¤¤¤ë¤«¤éÎÉ¤¤»Ò¤Î¤ß¤ó¤Ê¤ÏÍè¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¡×¤È¼ä¤·¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢²ñ¾ìÆâ¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤Î¥¥Ã¥Á¥ó¥«¡¼¤â½ÐÅ¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¢¤¤¤Ë¤¯¤ÎÅ·µ¤¤Ç¡¢Å¹¼ç¤«¤é¤â»ÄÇ°¤¬¤ëÀ¼¤¬Ê¹¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥¥Ã¥Á¥ó¥«¡¼Å¹¼ç¡§
º£Æü¤ÎÅ·µ¤¤ÏºÇ°¤Ç¤¹¤Í¡£¤»¤Ã¤«¤¯¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¤¥Ö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤³¤Î±«¤Ç¿Í¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È»ÄÇ°¤Ç¤¹¡£¤¬¤Ä¤Ã¤È²Ô¤°¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£Æü¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¡£Å·µ¤¤Ê¤ó¤Ç¤³¤ì¤Ð¤Ã¤«¤ê¤Ï¡¢¤³¤ì¤Ð¤Ã¤«¤ê¤Ï¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£
ÅâÍÈ¤²Å¹Å¹¼ç¡§
Èà½÷¤òºë¶Ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢²¶¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤«¤é¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¤³¤Î¾õÂÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¡¢µ¢¤ê¤Ë²£ÉÍ¤Ç¤ªÅÚ»ºÇã¤Ã¤Æµ¢¤í¤¦¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤È¤ÇÅÚ²¼ºÂ¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î±«¤ÎÃæ¤Ç¤âÀ¹¶·¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢²£ÉÍ¥é¥ó¥É¥Þ¡¼¥¯¥¿¥ï¡¼¤ÎµðÂç¤Ê¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥ê¡¼¤Ç¤¹¡£
24Æü¤ÎÅìµþÅÔ¿´¤ÏÀµ¸á¤Ç¤âµ¤²¹¤¬6.2ÅÙ¤È¿¿Åß¤Î´¨¤µ¤Ç¡¢10Ç¯¤Ö¤ê¤Ë±«¤¬¹ß¤ë¡¢Îä¤¿¤¤¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¤¥Ö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Å·µ¤¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤Ê¤¤²°Æâ·¿¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í½Ð¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
25Æü¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤âÎä¤¿¤¤±«¤ÎÍ½Êó¤Ç¡¢Ä«¤«¤éÅìµþÅÔÆâ¤Ç±«¤¬¹ß¤ê½Ð¤·¡¢¸á¸å¤«¤é¤Ï´ØÅì¤ÎËÌÉô¤Ç±«¤¬Àã¤ËÊÑ¤ï¤ë¶²¤ì¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÂÎÄ´¤Î´ÉÍý¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£