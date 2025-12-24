ALS公表の津久井教生、クリスマスにシャケを食べる「久びさの固形物です」 『ルパパト』サモーン・シャケキスタンチンの声を担当
声優の津久井教生が24日、Xを更新。クリスマスにぴったりなシャケを食べたことを報告した。
スーパー戦隊シリーズ『快盗戦隊ルパンレンジャーVS警察戦隊パトレンジャー』（2018年）第45話「クリスマスを楽しみに」に登場する鮭の怪人「サモーン・シャケキスタンチン」。街中のチキンを鮭の切り身に変えてしまう“極悪非道”の行いで話題となったキャラクターで、例年、クリスマスの時期と魚の日（3月7日）に農林水産省のXを“乗っ取る”ことでおなじみとなっている。
スーパーでもクリスマスにあわせ、シャケコーナーが設けられるなど、今や風物詩となりつつある。何を隠そう、サモーンの声を担当した津久井だった。 筋萎縮性側索硬化症（ALS）を公表している津久井は「メリークリスマスイブ〜」とポストし、「『クリスマスにはシャケを食え！』という事でシャケを食べました」と報告。「小さく刻んで、久びさの固形物です♪この目標が口から食べる原動力になりました 美味しかったです」としながら「今年もクリスマスを迎えられてうれしいです 皆さんも素敵な時間を過ごしてくださいね」と呼びかけていた。
