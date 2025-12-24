12ºÐÌ¼ÆüËÜ¤Î¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸Å¹¤ËÃÖ¤µî¤ê¡Ä¥¿¥¤¿ÍÊì¿Æ¡Ê29¡Ë°ãË¡¹Ô°Ù¤ÎÇ§¼±¤Ê¤¯·ÐºÑÅªº¤µç¤¬ÍýÍ³¡¡Ê£¿ô¤Î¿ÍÊª´ØÍ¿¤«¡¡¥¿¥¤·Ù»¡
ÅÔÆâ¤Î¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸Å¹¤Ç¥¿¥¤¹ñÀÒ¤Î¾¯½÷¤¬°ãË¡¤ËÆ¯¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿»ö·ï¤Ç¡¢¥¿¥¤·Ù»¡¤¬²ñ¸«¤ò³«¤¡¢¾¯½÷¤ÎÊì¿Æ¤¬¡¢°ãË¡¹Ô°Ù¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¿¥¤¹ñÀÒ¤ÎÅö»þ12ºÐ¤Î¾¯½÷¤¬ÅÔÆâ¤Î¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸Å¹¤ÇÀÅª¤ÊÀÜµÒ¤ò¤µ¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿»ö·ï¤Ç¤Ï¡¢¾¯½÷¤òÅ¹¤ÇÆ¯¤¯¤è¤¦ÃÖ¤µî¤ê¤Ë¤·¤¿Êì¿Æ¡Ê29¡Ë¤¬23Æü¼ýÍÆÀè¤ÎÂæÏÑ¤«¤é¥¿¥¤¤Ë°ÜÁ÷¤µ¤ì¡¢¿Í¿È¼è°ú¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥¿¥¤·Ù»¡¤Ï24Æü¡¢²ñ¸«¤ò³«¤¡¢Êì¿Æ¤¬¼è¤êÄ´¤Ù¤ÎÃæ¤Ç¡¢¼«¿È¤â²áµî¤ËÆ±¤¸¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸Å¹¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¾å¤Ç¡¢·ÐºÑÅª¤Êº¤µç¤òÍýÍ³¤Ë¾¯½÷¤òÅ¹¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤¡¢Æ¯¤«¤»¤¿¤³¤È¤òÇ§¤á¤¿¤ÈÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Ç°ãË¡¹Ô°Ù¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ÍÆµ¿¤ò°ìÉôÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥¿¥¤·Ù»¡¤Ï»ö·ï¤Ë¤Ï¤µ¤é¤ËÊ£¿ô¤Î¿ÍÊª¤¬´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤Æ¼ÂÂÖ²òÌÀ¤ò¿Ê¤á¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£