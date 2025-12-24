Æü¥Æ¥ìNEWS NNN

Ê¼¸Ë¸©·Ù¤ÎÁ°ËÜÉôÄ¹¤È·Ù»¡½ðÄ¹¤¬¶ÈÌ³°ÑÂ÷¤¹¤ë¶È¼Ô¤«¤é¼ò¤Ê¤É¤ÎÌµ½þÄó¶¡¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤·¤Æ½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

·Ù»¡´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Ê¼¸Ë¸©·Ù¤ÎÂ¼°æµªÇ·Á°ËÜÉôÄ¹¤È¡¢¸©À¾Éô¤Ç½ðÄ¹¤òÌ³¤á¤ë60ºÐ¤ÎÃËÀ­·Ù»ë¤Ï¡¢2023Ç¯12·î°Ê¹ß¡¢Ê¼¸Ë¸©·Ù¤Î¶ÈÌ³¤ò¼õÃí¤·¤Æ¤¤¤ëÃËÀ­¤¬·Ð±Ä¤¹¤ë¿À¸Í»ÔÆâ¤Î°û¿©Å¹¤Ç¡¢Å¹¤«¤é¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤È¤·¤Æ¼ò¤äÅÚ»º¤Ê¤É¤òÌµ½þ¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

¤Þ¤¿¡¢ÃËÀ­·Ù»ë¤ÏÊÌ¤ÎÅ¹¤Ç¥¿¥¯¥·¡¼Âå¤Ê¤É¿ôËü±ßÊ¬¤ÎÍø±×¤Ë¤¢¤¿¤ë¶âÉÊ¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

¤³¤È¤·²Æ¤´¤í¡¢¡Ö´´Éô¿¦°÷¤¬ÀÜÂÔ¤Ê¤É¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤Î¾ðÊóÄó¶¡¤«¤é¸©·Ù¤¬Ä´ºº¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

Ê¼¸Ë¸©·Ù¤Ï24ÆüÉÕ¤ÇÃËÀ­½ðÄ¹¤ò·±²ü½èÊ¬¤È¤·¡¢Â¼°æµªÇ·Á°ËÜÉôÄ¹¤Ï¡¢·Ù»¡Ä£¤«¤é¤Î¡ÖÄ¹´±Ãí°Õ½èÊ¬¡×¤ò¼õ¤±¡¢24ÆüÉÕ¤Ç¼­¿¦¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£