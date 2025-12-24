厚生労働省と財務省は24日、来年度の予算編成について折衝し、来年度の医療や介護などの社会保障関係費について、39兆600億円程度とすることを決めました。今年度より7600億円ほど増え、過去最大となる見通しです。

折衝の結果、病院や診療所などが診察や治療への対価として受け取る「診療報酬」全体の改定率については、来年6月から2.22％に引き上げることを決めました。

診療報酬全体の改定率がプラスになるのは12年ぶりで、医師や看護師の人件費にあたる「本体」は3.09％と30年ぶりに3％を超える大幅な引き上げとなりました。

また、今回の改定では初めて、「本体」の引き上げについて、2026年度はプラス2.41％、2027年度はプラス3.77％と段階的に引き上げる形をとりました。

厚労省は、「物価・賃金の上昇に対してきめ細やかに対応することが目的」としています。

また、患者の医療費負担を軽くするため、月ごとの自己負担額に上限を設ける「高額療養費制度」は、来年8月から段階的に上限額の引き上げを行い、月々最大約38％引き上げることが決まりました。また、再来年の8月には、上限額を決める年収の区分がさらに細分化されます。所得が増えたときに負担が急増しないようにすることが狙いです。

市販薬と成分などがほぼ同じで、現在、保険適用されている「OTC類似薬」については、保険適用は維持した上で、薬剤費の4分の1を患者に追加負担として求めることが決まりました。

まずは約1100品目の薬が追加負担の対象となりますが、子どもや慢性疾患の患者などには追加負担を求めないなどの配慮をするとしています。来年度からの実施を目指す方針です。

介護をめぐっては、原則1割負担となっている介護サービスの自己負担について、2割負担となる高齢者を増やす方針がこれまで検討されてきましたが、政府は結論を見送ることを決めました。

また、介護サービスへの対価として、サービスを提供する事業者に支払われる「介護報酬」については、2.03％引き上げることが決まり、来年6月に改定されます。