¾Ð¤¤ÈÓÅ¯É×¡¡¡ÖTHE W¡×¤á¤°¤ëÁÆÉÊ¤Î»ØÅ¦¤Ë´¶¼Õ¡ÖÁÆÉÊ¤Ë¤ªÎé¤ò¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¾Ð¤¤ÈÓ¡×Å¯É×¡Ê50¡Ë¤¬24Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿FMÂçºå¡ÖÀÖmaru¡×¡Ê¿åÍË¸å2¡¦00¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£¡Ö½÷·Ý¿ÍNo.1·èÄêÀï THE W¡×¤Î¿³ºº¥³¥á¥ó¥È¤ò¤á¤°¤ë¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÁú¹ß¤êÌÀÀ±¡×¤ÎÁÆÉÊ¡Ê32¡Ë¤È¤ÎÁûÆ°¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡Å¯É×¤ÏËÁÆ¬¤Ç¡Ö¤ªÁû¤¬¤»¤·¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£Å¯É×¤ÏÀè½µ¤Î¡ÖÀÖmaru¡×Æâ¤Ç¡¢¡ÖTHE¡¡W¡×¤Î¿³ºº¥³¥á¥ó¥È¤Î²ó¿ô¤¬ÁÆÉÊ¤¬5²ó¤Ê¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¼«¿È¤Ï2²ó¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¡¢¡ÖÁÆÉÊ¤Î»þ´Ö¤Ï¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤ÈÃ»¤¯¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¡×¡Ö¿³ºº°÷¤â¤¦ÃÇ¤í¤¦¤«¤Ê¡×¤Ê¤É¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢ÁÆÉÊ¤Ï¡Ö¾Ð¤¤ÈÓÅ¯É×¤µ¤ó¤Ø¡£¡×¤ÈÂê¤·¤¿Ìó50Ê¬¤ÎÆ°²è¤ò¼«¿È¤ÎYouTube¤ËÅê¹Æ¡£¡ÖËÍ¤ÏÅ¯É×¤µ¤ó¤Î¤³¤È¡¢Âç¹¥¤¤Ç¤¹¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡ÖÅ¯É×¤µ¤ó¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Í¡¢Âç¤·¤¿¿³ºº¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤Ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ä¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©ËÍ¤Î¿³ºº»þ´Ö30ÉÃÅÏ¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡×¤Ê¤É¤È¸·¤·¤¤¸ÀÍÕ¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡Å¯É×¤ÏÁÆÉÊ¤ÎÆ°²è¤ò¸«¤¿¸å¤Ë¡¢ÁÆÉÊ¤È30Ê¬¤Û¤ÉÅÅÏÃ¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö²¿¤âÅÜ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤·¡¢ÁÆÉÊ¤ËÆ°²è²ó¤µ¤ì¤¿¤«¤é¤Ã¤Æ¡¢²¿¤â¹Í¤¨¤Æ¤Ê¤¤¡£²¿¤Ë¤â¤Ê¤¤¤«¤é¡£¤ä¤é¤ì¤¿¤â¤Ê¤¤¤·¡¢Á´¤¯Ìµ¤Î¾õÂÖ¤ä¤«¤é¡¢µ¤¤Ë¤»¤ó¤È¤¤¤Æ¤Ê¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¡È¾¾ÍÕ¤Å¤¨¤ÎÀµ¤·¤¤»È¤¤Êý¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤Ê¡É¤â¸À¤¦¤È¤¤¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡ÖTHE¡¡W¡×¤Ç¡Ö¥Ë¥Ã¥Á¥§¡×¤Ï¾¾ÍÕ¤Å¤¨¤òÍÑ¤¤¤¿¥³¥ó¥È¤òÈäÏª¡£Å¯É×¤Ï¡Öº¸Â¤ò¥±¥¬¤·¤¿¿Í¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢º¸¥ï¥¤Ë¡Ê¤Ï¤µ¤ó¤À¡Ë¾¾ÍÕ¤Å¤¨¤ò¤Ä¤¯¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¤¬¡¢ÁÆÉÊ¤Ï¥±¥¬¤·¤¿Â¤È¤ÏÈ¿ÂÐ¤Î¼ê¤Ç¾¾ÍÕ¤Å¤¨¤ò»È¤¦¤Î¤¬Àµ¤·¤¤»È¤¤Êý¤À¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£
¡¡Å¯É×¤Ï¡ÖÀµ¼°¤Ê¤³¤È¤òÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤ÎÈ¿¾ÊÅÀ¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¼õ¤±Æþ¤ì¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¿¾Ê¡£¡Ö¾¾ÍÕ¤Å¤¨¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏÁÆÉÊ¤Ë¤ªÎé¤ò¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²¿¤Ç¤â´¶¼Õ¤Ç¤¹¡£´¶¼Õ¡¢´¶¼Õ¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£