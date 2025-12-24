½Ð¸ý²Æ´õ¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¸«¤»¤¿±ð¤ä¤«¥ß¥Ë¥¹¥«¥³¡¼¥Ç¡Ä¡ÖÉÊ¤è¤¯¥»¥¯¥·¡¼¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò°ú¤½Ð¤¹¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡ÈÀ¶·é´¶¡É
¡¡12·î1Æü¡¢Åìµþ¡¦¸¶½É¤Ë¸½¤ì¤¿¤Î¤Ï½÷Í¥¤Î½Ð¸ý²Æ´õ¤À¡£¤³¤ÎÆü¡¢³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¹âµé¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥·¥ã¥Í¥ë¡×¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖCHANEL WINTER CONSTELLATION - ¥·¥ã¥Í¥ë¤ÎÀ±¶õ¡×¤Ë¡¢Èà½÷¤ÏÍè¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Æ©ÌÀ´¶¤¢¤Õ¤ì¤ëÂ¸ºß¤ò¡¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¤Ï¤³¤¦É¾²Á¤¹¤ë¡£
¡Ö¤æ¤Ã¤¿¤ê¤á¤Î¥«¡¼¥Ç¥£¥¬¥ó¤Ë¡¢Æ±·Ï¿§¤Î¥ß¥Ë¥Ü¥È¥à¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡¢¥é¥Õ¤µ¤¬¤¢¤ê¤Ä¤Ä¤âÁ´ÂÎ¤¬¾åÉÊ¤Ë¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶ß¤Ä¤¤Î¥¤¥ó¥Ê¡¼¤È¡¢¥«¡¼¥Ç¥£¥¬¥ó¤ËÆþ¤Ã¤¿¥È¥ê¥³¥í¡¼¥ëÄ´¤Î¥é¥¤¥ó¤¬¡¢È´¤±´¶¤È¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ë´¶¤òÆ±»þ¤Ëºî¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¦¤Þ¤¯¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡11·î17Æü¤Ë¤â¡¢¤³¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¤È¤¤Ï¥·¥ã¥Í¥ë¤Î¡Ø2026Ç¯½Õ²Æ¡¡¥×¥ì¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Ù¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤È¥Ç¥Ë¥à¥Ñ¥ó¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¡¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê¥³¡¼¥Ç¤Ç¤·¤¿¡£¤É¤Á¤é¤â¡ÈÈ©¸«¤»¡É¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢½Ð¸ý¤µ¤ó¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤òºÝÎ©¤¿¤»¤è¤¦¤È¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡¡2017Ç¯¡¢½ÂÃ«¤Ç¥¹¥«¥¦¥È¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë·ÝÇ½¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¥â¥Ç¥ë¤È½÷Í¥¶È¤Ç³èÌö¤Î¾ì¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë½Ð¸ý¡£¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬10·î27Æü¡¢Åìµþ¡¦ÆüÈæÃ«¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖÂè38²óÅìµþ¹ñºÝ±Ç²èº×¡×¤Î¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¡ØNippon Cinema NowÉôÌç¡Ù¤Ë½ÐÉÊ¤µ¤ì¤¿¡ØËü»ö²÷Ä´¡Ò¥ª¡¼¥ë¡¦¥°¥ê¡¼¥ó¥º¡Ó¡Ù¤Ë¼ç±é¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¶¦±é¼Ô¤ÎÆîº»ÎÉ¤µ¤ó¡¢µÈÅÄÈþ·î´î¤µ¤ó¤é¤È¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤òÊâ¤¤Þ¤·¤¿¡£¿·¿Êµ¤±Ô¤Î½÷Í¥3Ì¾¤Î¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Ë¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤ÎÍÅ±ð¤Ê°áÁõ¤Ë´ÑµÒ¤ÏÅ£¤Å¤±¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤È¤¯¤Ë¡¢½Ð¸ý¤µ¤ó¤Ï¥¤¥¨¥í¡¼¥É¥ì¥¹¤Ç¡¢Á°¤«¤é¸«¤ë¤ÈÏª½Ð¤¬¾¯¤Ê¤¯ÃÎÀ¤Èµ¤ÉÊ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Þ¤¹¤¬¡¢¸å¤í»Ñ¤ÏÂçÃÀ¤ËÇØÃæ¤ò¸«¤»¤ë¤È¤¤¤¦¥®¥ã¥Ã¥×¤¬Èó¾ï¤Ë¸ú²ÌÅª¤Ç¡¢ÉÊ¤è¤¯¥»¥¯¥·¡¼¤È¤¤¤¦¡¢Æñ°×ÅÙ¤Î¹â¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò´°àú¤ËÀ®Î©¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£³¤³°¤Î¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤Ë¤âÄÌÍÑ¤¹¤ë´°À®ÅÙ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÈÈ©¸«¤»¡É°áÁõ¤Ë¤Ïº£¸å¤âÃíÌÜ¤Ç¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½Ã´Åöµ¼Ô¡Ë
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤¬ÄÌÍÑ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢½Ð¸ý¤Î»ý¤Ä¥¤¥á¡¼¥¸¤æ¤¨¤À¤È·ÝÇ½¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÏÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡£
¡Ö½Ð¸ý¤µ¤ó¤ÎÆ©ÌÀ´¶¤äÀ¶·é´¶¤Ï¡¢Æ±À¤Âå¤Î½÷Í¥¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¤º¤ÐÈ´¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥â¥Ç¥ë½Ð¿È¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤É¤ó¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤â¤ª¤·¤ã¤ì¤Ë¸«¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢Èà½÷¤ÎºÍÇ½¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤³¤¦¤·¤¿¥¤¥á¡¼¥¸¤â¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤«¡¢CM¤Ç¤Î³èÌö¤â¤á¤¶¤Þ¤·¤¯¡¢2025Ç¯¤ÎÅß¤ÏÌÀ¼£¤Î¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡ØMeltykiss¡Ê¥á¥ë¥Æ¥£¡¼¥¥Ã¥¹¡Ë¡Ù¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤âÌ³¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¿·³À·ë°á¤µ¤ó¤¬Ä¹¤¯¥¤¥á¡¼¥¸¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤µ¤Ë¤½¤Î·ÏÉè¤ò·Ñ¤°Â¸ºß´¶¤À¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡¡È´·²¤ÎÆ©ÌÀ´¶¤¬¡¢¸«¤ë¼Ô¤ò¼æ¤¤Ä¤±¤Æ¤ä¤Þ¤Ê¤¤¡£