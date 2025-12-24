Photo: はらいさん

シンプルな見た目で、お手頃価格なところも好き。

衣・食・住に関連する商品を購入する際によく利用する店舗は？と聞かれたら、無印良品と答える方も多いのではないでしょうか。

店内には生活を豊かにしてくれるアイテムが数多く販売されていますが、その中でも今年筆者が特に満足度が高いと感じた商品を3つご紹介します。

留め具付きが嬉しい。ちょうど良い長さのUSB-Cケーブル

スマートフォンやパソコンを充電するのに欠かせないUSB-Cケーブル。短すぎず長すぎない1mのシリコン製ケーブルは持ち運びに最適で、今年購入したガジェット系周辺機器の中で1番活躍した気がします。

ケーブルを束ねるための留め具が付属しているのもお得感がありますが、カバンやリュックにポーンと入れても絡まないのがストレスフリーで、自宅やカフェ、旅行先のホテルなど、さまざまな場所に持ち歩いて使える万能ケーブルです。

旅行先で大活躍。安心感がアップするモバイルバッテリー付充電器

外出中にはモバイルバッテリーとして活躍し、コンセントがある場所では充電器として使うことができるモバイルバッテリー付充電器。最大の魅力はなんといっても、それぞれの充電機器を別々に持ち歩く必要がないということでしょう。

USB-AとUSB-Cポートを1つずつ搭載していたり、急速充電にも対応しているのが便利で、僕は海外旅行先でかなりお世話になりました。

ソフトアイス好き必見。無印良品の塩ミルクが美味し過ぎた

暑い日はもちろん、冬の寒い時期にも食べたくなるソフトアイスですが、アイス好きの筆者が今年食べた中でNo.1だったのが無印良品の塩ミルクでした。

北海道産ミルクとオホーツク塩はまさに最高の組み合わせで、最後に食べたのが夏頃にも関わらず今もかなり印象に残っています。その他のフレーバー（とうもろこしとキャラメル）も絶品で、外食後のデザートして頂くのもオススメです。

