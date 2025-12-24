ヒーターをつけてほしいと、飼い主さんにアピールをしていた猫さん。どうにかつけたいと一生懸命に考えた結果、驚きの行動に…？

話題となっている投稿は記事執筆時点で13万回再生を突破し、「はよつけろや！の圧(笑)」「絶対中に人入ってるやん」「もうすぐ使いこなすね」といったコメントが寄せられています。

【動画：ヒーターをつけてほしい猫が、『驚きの行動』に……笑ってしまうやり取りの様子】

ヒーターがついてない！

YouTubeチャンネル『【子ライオン】みにら日記-MINIRA-Diary-』に投稿されたのは、ヒーターをつけてほしい猫さんの姿。飼い主さんの呼びかけに応じて奥の部屋から現れたのは、ミヌエットの男の子「みにら」くんです。

リビングにくるなり、大好きなヒーターがついていないことに気づいたみにらくんは、その場に座り込むと「つけないの？」とばかりに見つめてきたそう。暖房がついていたため、飼い主さんは「つけないよ」と返したそうなのですが…。

訴えるみにらくん

そう簡単には諦めきれないみにらくんは、見事なイカ耳姿でアピールを開始。じーっと見つめてくるまんまるな瞳は、「つけて！」というよりは「つけるよね？」と言っているような…。なんだかものすごい圧を感じる姿に、思わず笑ってしまいます。

渾身のアピールが不発に終わると自分でどうにかしなければと思ったのか、今度はヒーター本体にアプローチをかけることにしたみにらくん。優しく触って様子を確かめると裏へと回り、真剣な表情で考え込むこと数秒…。驚きの行動を見せたそうです。

ポチッと…？

飼い主さんが上部にあるスイッチのあたりを軽く撫でてみると、みにらくんも真似をしたそう。そして、指1本で触れて見せると…、スイッチをぽふっとタッチ！力が足りないのでつくことはありませんが、本当につけそうな勢いだったといいます。

最後はみにらくんの熱意に負けて、飼い主さんは少しだけつけてあげることに。みにらくんは嬉しそうにすると特等席でぬくぬく、満足そうな可愛い表情を見せるのでした。

投稿には「みにら君が自分でヒーターつける日も近いな～」「イカ耳面白いw」「訴えるような目と前足の揃え方、百点満点です」「おててちょいっと乗せるの可愛い」「スイッチ入れた瞬間「お？ついたか？」みたいな反応ウケる」「猫がヒーターつける時代になるのかしら」といったコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル『【子ライオン】みにら日記-MINIRA-Diary-』では、みにらくんの日常の様子が投稿されています。ヒーターが大好きすぎるみにらくんの数々のおもしろ行動なども、観ることができますよ。

写真・動画提供:YouTubeチャンネル「【子ライオン】みにら日記-MINIRA-Diary-」さま

