黒より断然ブラウンかも！【niko and ...】冬コーデ格上げ♡「センス100点パンツ」

この冬の装いをおしゃれに格上げしてくれる注目のトレンドカラー・ブラウン。大人っぽさ漂うベーシックカラーとして普遍的に愛されてきた色だからこそ、デザイン性の高いアイテムでも気負わず挑戦できるのが魅力です。そこで今回は【niko and ...（ニコアンド）】ならではのセンスを感じさせるブラウン色のパンツをご紹介。つい無難に黒を選びがちだった人も、この冬は選択肢を広げてみては？

見せる表情を変える異素材ドッキングパンツ

【niko and ...】「CAツイルドッキングパンツ」\5,280（税込・セール価格）

「着るだけでセンスアップ」（公式ECサイトより）をコンセプトに、コーデにさりげなくエッジを効かせるこちらのワイドパンツ。前と後ろで異なる素材を大胆にドッキングさせており、見る角度で印象が変わる遊び心のあるデザインが特徴です。2タックからルーズに落ちるワイドなストレートシルエットも、一点投入でこなれ度UPに貢献してくれそう！

安心感と今っぽさを両立させた上下ブラウンコーデ

こっくりとしたブラウンは安心感とともに今っぽさも香る優秀カラー。余白のあるシルエットも相まって、大人カジュアルコーデにこなれた存在感を発揮します。色味を変えたダークブラウンのセーターを合わせれば、よりおしゃれへのこだわりとセンスを感じさせる着こなしに。パンツは裾にドローコードが付いているため、シルエットをアレンジするのもGOOD。

サイドラインとタグでおしゃれに差別化を図れる一本

【niko and ...】「Misayo起毛タックパンツ」\7,000（税込）

ワイドシルエットの気だるげな雰囲気が、おしゃれ上級者見えを後押ししてくれそうなイージーパンツ。サイドにあしらわれたプリーツ状の切替ラインとタグが印象的なアクセントになり、オーソドックスなイージーパンツとは一線を画す一本です。「すっきりと着れるワイドシルエットで細見え効果も◎」（公式ECサイトより）という絶妙なデザインも、思わず頼りたくなるポイントに。

上下の色のコントラストを和らげて統一感をキープ

黒よりも重厚感が出過ぎず、色の強さを感じさせないブラウンのパンツは、華やかなカラーのトップスとも好相性。上下の色のコントラストが和らぎ、意外にも統一感をキープしやすい色合わせは早速お手本にしたいところ。パンツのシルエットにボリュームがあるおかげで、インパクトのあるミリタリーアウターとのコーデも下半身を寂しく感じさせません。

※すべての商品情報・画像はand ST出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：かんだちほ