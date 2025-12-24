30万回以上再生され2万以上の「いいね」を獲得しているのは、外で暮らす子猫が家族を決める瞬間。子猫の勇気ある行動を見守った視聴者からは「めっちゃアピった甲斐があったね」「お持ち帰り確定やろ」などのコメントが集まっています。

最初は隠れていた子猫

TikTokアカウント「黒猫のめろ」に投稿されたのは、投稿主さんが黒猫と出会ったときの出来事。真っ黒で小さな猫ちゃんは、発見したときは車の下に隠れるようにして潜んでいたそうです。

投稿主さんが見守っていると、車の下から出てきて近づいてきたとのこと。しばらくは靴のにおいを嗅ぐなど足元をうろうろしていたそうですが、そのうちに投稿主さんから少し離れて背中を向けたといいます。

行くべきか行かざるべきか

投稿主さんから離れてじっとしていた黒猫ちゃん。そのまま少しの間、何かを考え込んでいる様子だったといいます。これからどうするべきか、自分の未来をどうしたいのかを必死に考えていたのかもしれません。

やがて黒猫ちゃんは意を決したように振り返ると、長く「にゃーーーーーーーん」と鳴いたといいます。その後、まるで「連れて行って」とばかりに足元にまとわりついてきたため、投稿主さんは近くにいた女子大生に手伝ってもらって黒猫ちゃんを保護したそうです。

めろめろの「めろちゃん」に決定

無事に家族として迎え入れられた黒猫ちゃんは、みんながめろめろになるほど可愛いからと「めろちゃん」と名づけられたとのこと。赤い首輪をつけてもらい、幸せいっぱいに暮らしているようです。

まだおうちに来たばかりのめろちゃんは、初めてのことばかりで戸惑う様子を見せることも。投稿主さんも猫を洗うなどお世話をするのは初めてのようで、お互いに新鮮な時間を過ごしているそうですよ。

めろちゃんが「あなたに決めた！」とばかりに鳴いた様子には「めちゃくちゃ可愛いです」「ひいいいきゃわいい」「か、か、か、可愛いー」と、魅了される視聴者が続出していました。

TikTokアカウント「黒猫のめろ」には、まだおうちに来て数日のめろちゃんの様子が投稿されていますよ。今後の成長は要チェックです。

