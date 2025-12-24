約3000匹の生き物が泳ぐ、三重県の鳥羽水族館の大水槽。そこに12月24日、「サンタさん」が現れました！

【写真を見る】サンタ姿のダイバーが魚やウミガメにプレゼント！ ｢クリスマス気分味わえた｣ 三重･鳥羽水族館

魚たちには好物のアサリを、ウミガメにはキャベツがプレゼントされました。

毎年恒例イベントにことしのサンタは？

水族館ならではのクリスマス気分を味わってもらおうと、毎年行われている恒例のイベントです。今回サンタダイバーに抜擢された古川さんは入社2年目です。





｢クリスマス気分味わえた｣｢遠くから来たかいがあった｣

（サンタダイバー・古川瑠里さん）「緊張もありましたが、実際に潜ってみたら、お客さんの笑顔をたくさん見られたので楽しかった」

訪れた人たちは、サンタダイバーが魚と泳ぐ水槽の様子をスマホやカメラに収め、楽しんでいました。



「サンタさんに会えた」

Q.どうでしたか？

「手を振ってもらえた」

「手を振り返したのが楽しかった」

「（クリスマスイベント）すごくいいね」

Q.クリスマス気分を味わえた？

「味わえました」



「すごく良かった。楽しかった。遠く（京都）から来たかいがあった」

あすはジュゴンの「セレナ」にプレゼント！

12月25日は、ジュゴンの「セレナ」がサンタダイバーから好物の海草をプレゼントされる予定で、時間は午前11時45分～の約10分間です。



サンタダイバー大忙しの2日間です。