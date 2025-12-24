サンタ姿のダイバーが魚やウミガメにプレゼント！ ｢クリスマス気分味わえた｣ 三重･鳥羽水族館
約3000匹の生き物が泳ぐ、三重県の鳥羽水族館の大水槽。そこに12月24日、「サンタさん」が現れました！
魚たちには好物のアサリを、ウミガメにはキャベツがプレゼントされました。
毎年恒例イベントにことしのサンタは？
水族館ならではのクリスマス気分を味わってもらおうと、毎年行われている恒例のイベントです。今回サンタダイバーに抜擢された古川さんは入社2年目です。
「緊張もありましたが、実際に潜ってみたら、お客さんの笑顔をたくさん見られたので楽しかった」
｢クリスマス気分味わえた｣｢遠くから来たかいがあった｣
訪れた人たちは、サンタダイバーが魚と泳ぐ水槽の様子をスマホやカメラに収め、楽しんでいました。
「サンタさんに会えた」
Q.どうでしたか？
「手を振ってもらえた」
「手を振り返したのが楽しかった」
「（クリスマスイベント）すごくいいね」
Q.クリスマス気分を味わえた？
「味わえました」
「すごく良かった。楽しかった。遠く（京都）から来たかいがあった」
あすはジュゴンの「セレナ」にプレゼント！
12月25日は、ジュゴンの「セレナ」がサンタダイバーから好物の海草をプレゼントされる予定で、時間は午前11時45分～の約10分間です。
サンタダイバー大忙しの2日間です。