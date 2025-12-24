NHK¹ÈÇò¤ËÍò¡¢Snow Man¤Ï½Ð¾ì¤»¤º¡£¥«¥¦¥³¥ó¤Ï¥Õ¥¸¡ÈÊüÁ÷¥Ê¥·¡É¤Ë¤ß¤ë¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¶È³¦¤Î´íµ¡¡×
£³Ç¯¤Ö¤êSTARTO¼Ò¤«¤é½Ð±é¤¹¤ëKing & Prince¤ÈSixTONES
Âç¤ß¤½¤«¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ëNHK¡Ø¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¡£¹ÈÁÈ¤Ï48²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤ëÀÐÀî¤µ¤æ¤ê¡Ê67¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢½é½Ð¾ì¤È¤Ê¤ëCANDY TUNE¤äFRUITS ZIPPER¤Ê¤É¤Î¥¢¥¤¥É¥ëÀª¤ÎÂ¸ºß´¶¤¬Áý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìÊý¤ÎÇòÁÈ¤Ïº£Ç¯¤âÂç¥È¥ê¤¬±½¤µ¤ì¤ëÊ¡»³²í¼£¡Ê56¡Ë¤Î¤Û¤«¡¢Mrs. GREEN APPLE¤ä¥µ¥«¥Ê¥¯¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¡¢¿Íµ¤¥°¥ë¡¼¥×¤¬Â¿¿ô¡¢½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡Öº£Ç¯¤Ï£³Ç¯¤Ö¤ê¤Ëµì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¤Ç¤¢¤ëSTARTO¼Ò¤«¤é¡¢King & Prince¤ÈSixTONES¤Î£²ÁÈ¤¬½Ð¾ì¤·¤Þ¤¹¡£ÌÜ¶Ì¤Î°ì¤Ä¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ·ÝÇ½Ã´Åöµ¼Ô¡Ë
¤³¤ì¤Þ¤Çµì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤ò¹ÈÇò¤ËÁ÷¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¿¡£
¤â¤Ã¤È¤âÂ¿¤¯Áª¤Ð¤ì¤¿¡Ç20Ç¯¤Ï¡¢Íò¤ò´Þ¤à£·ÁÈ¤¬¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¡ÊSnow Man¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¿··¿¥³¥í¥Ê´¶À÷¤Î¤¿¤áÄ¾Á°¤Ç¼Âà¡Ë¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤Þ¤µ¤ËÈÖÁÈ¤Î²°Âæ¹ü¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿Â¸ºß¤À¤Ã¤¿¡£
¤À¤¬¡¢‛23Ç¯¤ËÈ¯³Ð¤·¤¿¥¸¥ã¥Ë¡¼¥ºÌäÂê¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢Æ±Ç¯¡¢‛24Ç¯¤È£²Ç¯Ï¢Â³¤ÇSTARTO¼Ò¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤ÏÁª½Ð¤µ¤ì¤º¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡¢£²ÁÈ¤À¤±¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢£³Ç¯¤Ö¤ê¤Î½Ð¾ì¤Ï·ÝÇ½³¦¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÂç¤¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤½¤Î¥¦¥é¤Ë¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤êÍò¤ÎÂ¸ºß¤¬Âç¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×
¤ÈÏÃ¤¹¤Î¤Ï¡¢Á°½Ð¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¤À¡£
¡Ö¡Ç26Ç¯¤Î¥é¥¹¥È¥Ä¥¢¡¼¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢Íò¤Ï³èÆ°½ªÎ»¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£NHK¥µ¥¤¥É¤È¤·¤Æ¤Ï¤Ê¤ó¤È¤·¤Æ¤âÍò¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¹ÈÇò¤ÎÌÜ¶Ì¤Ë¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¿åÌÌ²¼¤Ç¤Ï¡¢¤«¤Ê¤êÇ®¿´¤Ë¥ª¥Õ¥¡¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×
¤À¤¬¡¢Íò¤Î½Ð¾ì¤Ï¤«¤Ê¤êÀäË¾Åª¤À¡£¤½¤Î»ö¾ð¤ò¤¢¤ë²»³Ú´Ø·¸¼Ô¤ÏËÜ¥µ¥¤¥È¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¡¢¤³¤¦ÌÀ¤«¤¹¡£
1998Ç¯¤«¤éÊüÁ÷¤·¤Æ¤¤¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤¬³°¤µ¤ì¤¿
¡ÖÍò¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤Î¤¿¤á¡¢¤Ä¤Þ¤ê¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¤º¤Ã¤È±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Î¤¿¤á¤Ë³èÆ°¤òºÆ³«¤·¤¿¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤¬¶¯¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Þ¤µ¤é¥Æ¥ì¥Ó½Ð±é¤Ê¤É¤Ï¾è¤êµ¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤«¡£NHK¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Â¾¤ÎÌ±Êü¤À¤Ã¤ÆÍò¤Î½Ð±é¤òÇ®Ë¾¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢Èà¤é¤Ï¥¯¥Ó¤ò½Ä¤Ë¿¶¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤½¤Î»×¤¤¤ÏÁêÅö¡¢¶¯¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×
¤·¤«¤â¡¢Íò¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢NHK¤ÏSTARTO¼Ò¤Ç¤â¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ëSnow Man¤Ë¤â¥Õ¥é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤³¤Î£²ÁÈ¤ò¹ÈÇò¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤ê½Ð¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Âç¤¤Ê¸í»»¤À¤í¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢µì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¤ÎÂç¤ß¤½¤«¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤À¡£
º£Ç¯¤Ï£³Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¡ÖCOUNTDOWN CONCERT 2025-2026 STARTO to MOVE¡×¤ÈÂê¤·¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¤À¤¬¡¢¡Ç14Ç¯°Ê³°¤Ï¡¢1998Ç¯¤«¤éËèÇ¯¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤¬¥«¥¦¥³¥ó¤òÀ¸Ãæ·Ñ¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢º£Ç¯¤ÏÊüÁ÷¤¬¤Ê¤¤¡£
Íò¤äSnow Man¤Ë¸«Êü¤µ¤ì¤¿NHK¡Ø¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Ë¡¢¥«¥¦¥³¥ó¤òÊüÁ÷¤Ç¤¤Ê¤¤¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¥¿¥ì¥ó¥È¤ä¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤«¤éNO¤òÆÍ¤ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¡¢¥Æ¥ì¥Ó¶È³¦¤Î¡È°Ç¡É¤¬¤¢¤ë¡½¡½¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡§¹ÓÌÚÅÄ ÈÏÊ¸¡ÊFRIDAY¥Ç¥¸¥¿¥ë·ÝÇ½¥Ç¥¹¥¯¡Ë