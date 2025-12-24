女優のオリヴィア・ロドリゴ（22）と俳優のルイス・パートリッジ（22）が、約2年の交際を経て破局したと報じられている。オリヴィアと、『エノーラ・ホームズの事件簿』などで注目を集めるルイスは、2023年に交際をスタートしたが、「数週間前」に別れを決めたとされる。



【写真】パパラッチされたオリヴィア・ロドリゴとルイス・パートリッジ

関係者は英ザ・サン紙に、「本当にお似合いのカップルだったので、周囲はとても驚いています。ここ数週間は2人にとって簡単ではなく、『今は距離を置いたほうがいい』という結論に至ったようです」と語った。



さらに同関係者によれば、オリヴィアは12月20日、ロンドンのコヴェント・ガーデンにあるストリップクラブ「Stringfellows」で開かれたリリー・アレン（40）の「セクシー・サンタ」クリスマスパーティーで、この破局について話すうちに涙を見せたという。「オリヴィアはリリーのパーティーに来ていて、その話をするときとても感情的になっていました。友人たちが支えていましたが、彼女にとって本当に辛い時期のようです。今はとても悲しい状況です」と続けた。



オリヴィアもルイスも、破局について公式には肯定も否定もしていない。2人が最後に公の場に姿を見せたのは10月、ロサンゼルスで行われたアカデミー・ミュージアム・ガラだった。



（BANG Media International／よろず～ニュース）