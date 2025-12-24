¿§¤È¤ê¤É¤ê¤Î¥Ï¡¼¥È¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¡ª¥í¥¤¥¹¥À¡¼¥ë¡Ö¥Ï¡¼¥È¥·¥ç¥³¥é¡×
¥í¥¤¥¹¥À¡¼¥ë¤Ï¡¢2026Ç¯¤Î¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤Ë¸þ¤±¤¿¿·¾¦ÉÊ¡Ö¥Ï¡¼¥È¥·¥ç¥³¥é¡×¤ò¡¢2026Ç¯1·î²¼½Ü¤è¤êÁ´¹ñ¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ç½ç¼¡È¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥·¥Ã¥¯¡õ¥¨¥ì¥¬¥ó¥¹¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢¿§¤È¤ê¤É¤ê¤Î¥Ï¡¼¥È¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤À¡¢¿´¤È¤¤á¤¯¥®¥Õ¥È¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬ÅÐ¾ì¤Ç¤¹¡£
¥í¥¤¥¹¥À¡¼¥ë¡Ö¥Ï¡¼¥È¥·¥ç¥³¥é¡×
È¯Çä»þ´ü¡§2026Ç¯1·î²¼½Ü¤è¤ê½ç¼¡
ÈÎÇä¾ì½ê¡§Á´¹ñ¤Î¥í¥¤¥¹¥À¡¼¥ëÅ¹ÊÞ¡Ê¢¨°ìÉô¼è¤ê°·¤¤¤Î¤Ê¤¤Å¹ÊÞ¤¢¤ê¡Ë
²Á³Ê¡§³Æ540±ß(ÀÇ¹þ)
ÆüËÜ¤Ç½é¤á¤Æ¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥Ð¡¼¤ÎÀ½Â¤¤ËÃå¼ê¤·¤¿Îò»Ë¤ò»ý¤Ä¥í¥¤¥¹¥À¡¼¥ë¤¬Â£¤ë¡¢2026Ç¯¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖÁÛ¤¤¤ò·ë¤Ö¡¢5¤Ä¤Î¥Ï¡¼¥È¡×¤Ç¤¹¡£
¡Ö¿§¤ÇÁª¤Ö¡¢µ¤»ý¤Á¤ÇÂ£¤ë¡£¥«¥é¥Õ¥ë¥Ï¡¼¥È¥·¥ç¥³¥é¡×¤È¤·¤ÆÅ¸³«¤µ¤ì¤ëËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢ÀÖ¡¦¹õ¡¦¥Ô¥ó¥¯¡¦Çò¡¦ÎÐ¤Î5¿§¤Î¥Ï¡¼¥È·¿¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤¬ÆÃÄ§¡£
¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥«¥é¡¼¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¥ß¥ë¥¯¡¢¥¹¥¤¡¼¥È¡¢¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¡¢¹ÈÃã¡¢ËõÃã¤Ê¤É¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£Ë¤«¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Î¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤¬¤®¤å¤Ã¤ÈµÍ¤á¹ç¤ï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀÇ¹þ540±ß¤È¤¤¤¦¼ê¤Ë¼è¤ê¤ä¤¹¤¤²Á³ÊÀßÄê¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥í¥¤¥¹¥À¡¼¥ë¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡Ö¥·¥Ã¥¯¡õ¥¨¥ì¥¬¥ó¥¹¡×¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤òÉ½¸½¤·¤¿¡¢¼«Ê¬¤Ø¤Î¤´Ë«Èþ¤äÍ§¥Á¥ç¥³¤Ë¤âºÇÅ¬¤Ê°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£
¥Ï¡¼¥È¥·¥ç¥³¥é Red
¾ðÇ®Åª¤ÊÀÖ¿§¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¯¡Ö¥Ï¡¼¥È¥·¥ç¥³¥é Red¡×¡£
Ãæ¤Ë¤Ï¡Ö¥¥¹¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥ß¥ë¥¯¡×¤¬14Î³Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥í¥¤¥¹¥À¡¼¥ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥ß¥ë¥¯¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÅÁÅý¤¢¤ë¤Þ¤í¤ä¤«¤ÊÌ£¤ï¤¤¤òÂ¸Ê¬¤Ë³Ú¤·¤á¤ëìÔÂô¤ÊµÍ¤á¹ç¤ï¤»¤Ç¤¹¡£
¥Ï¡¼¥È¥·¥ç¥³¥é Black
¥·¥Ã¥¯¤ÇÀöÎý¤µ¤ì¤¿¹õ¿§¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¡Ö¥Ï¡¼¥È¥·¥ç¥³¥é Black¡×¡£
¥«¥«¥ª¤Î¿¼¤ß¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡Ö¥¥¹¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥¹¥¤¡¼¥È¡×¤¬14Î³Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´Å¤µ¤òÍÞ¤¨¤¿¥¹¥¤¡¼¥È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ÎÌ£¤ï¤¤¤Ï¡¢Âç¿Í¤Î¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥®¥Õ¥È¤È¤·¤Æ¤âÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ä°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£
¥Ï¡¼¥È¥·¥ç¥³¥é Pink
²Ä°¦¤é¤·¤¤¥Ô¥ó¥¯¿§¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¡Ö¥Ï¡¼¥È¥·¥ç¥³¥é Pink¡×¡£
¥Õ¥ë¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ê¡Ö¥¥¹¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¡×7Î³¤È¡¢¤ä¤µ¤·¤¤´Å¤µ¤Î¡Ö¥Û¥ï¥¤¥È¡×7Î³¤Î¥¢¥½¡¼¥È¤Ç¤¹¡£
¸«¤¿ÌÜ¤âÌ£¤ï¤¤¤â²Ú¤ä¤«¤Ç¡¢´Å¤¤¤Ò¤È¤È¤¤ò±é½Ð¤¹¤ëÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ï¡¼¥È¥·¥ç¥³¥é White
½ãÇò¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤¬Èþ¤·¤¤¡Ö¥Ï¡¼¥È¥·¥ç¥³¥é White¡×¡£
¡Ö¥¥¹¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥Û¥ï¥¤¥È¡×7Î³¤È¡¢¡Ö¹ÈÃã¡×7Î³¤¬µÍ¤á¹ç¤ï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Î¤ä¤µ¤·¤¤´Å¤µ¤È¡¢¹á¤ê¹â¤¤¹ÈÃã¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Î¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¤ò³Ú¤·¤á¤ë¾åÉÊ¤Ê¥»¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
¥Ï¡¼¥È¥·¥ç¥³¥é Green
Íî¤ÁÃå¤¤¤¿ÎÐ¿§¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¡Ö¥Ï¡¼¥È¥·¥ç¥³¥é Green¡×¡£
¿¼¤ß¤Î¤¢¤ë¡Ö¥¥¹¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥ÈËõÃã¡×7Î³¤È¡¢¤Þ¤í¤ä¤«¤Ê¡Ö¥ß¥ë¥¯¡×7Î³¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÏÂ¤Î¥Æ¥¤¥¹¥È¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëËõÃã¤È²¦Æ»¤Î¥ß¥ë¥¯¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤¬¡¢¸ß¤¤¤Î¸ÄÀ¤ò°ú¤Î©¤Æ¤¢¤¦¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¼è¤ì¤¿Ì£¤ï¤¤¤Ç¤¹¡£
¿§¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤äÁÛ¤¤¤ò¹þ¤á¤ÆÂ£¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡¢¥í¥¤¥¹¥À¡¼¥ë¤Î¿·ºî¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥®¥Õ¥È¡£
¸«¤¿ÌÜ¤Î²Ä°¦¤é¤·¤µ¤ÈËÜ³ÊÅª¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿5¤Ä¤Î¥Ï¡¼¥È¤¬¡¢2026Ç¯¤Î¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥·¡¼¥º¥ó¤òºÌ¤ê¤Þ¤¹¡£
¥í¥¤¥¹¥À¡¼¥ë¡Ö¥Ï¡¼¥È¥·¥ç¥³¥é¡×¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡£
