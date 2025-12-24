ºòÇ¯¤Î¹ÈÇò½Ð¾ì16ºÐtuki.¡¢¥ß¥Ë¥¹¥«¤Î¥µ¥ó¥¿¥³¥¹¤¬¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¡×¡Ö¥â¥Ç¥ëÂÎ·¿¡×¤ÈÀä»¿¤ÎÀ¼
¡¡¸½Ìò½÷»Ò¹âÀ¸¤Ç16ºÐ¤Î¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤Îtuki.¤¬¡¢24Æü¤Þ¤Ç¤ËSNS¤ò¹¹¿·¡£¶á±Æ¤òÈäÏª¤¹¤ë¤È¡¢¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛºòÇ¯¤Î¹ÈÇò½Ð¾ì16ºÐtuki.¡¢À©Éþ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤â¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¡Ê5Ëç¡Ë
¡¡2024Ç¯12·î¤Ë¤Ï¡ØÂè75²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Ø½Ð¾ì¤·¡¢Âç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Àtuki.¡£ÍèÇ¯1·î5Æü¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¥É¥é¥Þ¡ØÉ×¤Ë´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¿Ëè½µ·îÍË22»þ¡Ë¤Î¼çÂê²Î¤âÃ´Åö¤¹¤ë¡£
¡¡º£²ó¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥×¥ì¥¼¥ó¥È²¿Ìã¤¦¤Î¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥ß¥Ë¥¹¥«¤Î¥µ¥ó¥¿¥³¥¹»Ñ¤Ç¥À¥ó¥¹¤òÈäÏª¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¡×¡Ö¥â¥Ç¥ëÂÎ·¿¡×¤ÈÀä»¿¤ÎÀ¼¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
°úÍÑ¡§¡Ötuki.¡×¥¨¥Ã¥¯¥¹¡Ê@tuki_music_¡Ë¡¢TikTok¡Ê@tuki.music¡Ë
