´Å¤¤¶õ´Ö¤¬¹¤¬¤ë¡ª¥¹¥¤¡¼¥Ä¥¢¡¼¥È¤ÎÀ¤³¦Å¸ 2026 in Ì¾¸Å²°
BACON¤Ï¡¢ËÜÊª¤½¤Ã¤¯¤ê¤Ê¥Õ¥§¥¤¥¯¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Î¹çÆ±¼Ì¿¿Å¸¡õÊªÈÎÅ¸¡Ö¥¹¥¤¡¼¥Ä¥¢¡¼¥È¤ÎÀ¤³¦Å¸ 2026 in Ì¾¸Å²°¡×¤ò¡¢2026Ç¯1·î24Æü(ÅÚ)¤«¤é2·î16Æü(Æü)¤Þ¤Ç³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
²ñ¾ì¤È¤Ê¤ë¡ÖTODAYS GALLERY STUDIO. NAGOYA¡×¤¬¡¢´Å¤¤¹á¤ê¤¬Éº¤Ã¤Æ¤¤½¤¦¤Ê²Ä°¦¤é¤·¤¤¥¹¥¤¡¼¥Ä¥¢¡¼¥È¤ÇËä¤á¿Ô¤¯¤µ¤ì¤ë¡¢Ì´¤Î¤è¤¦¤Ê¶õ´Ö¤ÎÅÐ¾ì¤Ç¤¹¡£
³«ºÅ´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î24Æü(ÅÚ)¡Á2·î16Æü(Æü)
±Ä¶È»þ´Ö¡§11:00¡Á17:00¡ÊÅÚÆü½ËÆü¤Ï18:00¤Þ¤Ç¡Ë
µÙ´ÛÆü¡§·î¡¦²ÐÍËÆü
²ñ¾ì¡§TODAYS GALLERY STUDIO. NAGOYA¡Ê°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÃæ¶è¿·±É1-17-12¡Ë
Æþ¾ìÎÁ¡§700±ß¡Ê3ºÐ°Ê²¼¤ÏÌµÎÁ¡Ë
SNS¤ÇÀäÂç¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤¹¤ë¡Ö¥¹¥¤¡¼¥Ä¥¢¡¼¥È¤ÎÀ¤³¦Å¸¡×¡£
Ì¾¸Å²°¤Ç¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¡¢¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤ä¥Û¥ï¥¤¥È¥Ç¡¼¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿ÆÃÊÌ¤ÊÅ¸¼¨¹½À®¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¾ìÆâ¤Ë¤Ï¡¢Àº¹ª¤Ëºî¤é¤ì¤¿¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ä¡¢Î©ÂÎºîÉÊ¤È¤·¤Æ¤Î¥Õ¥§¥¤¥¯¥¹¥¤¡¼¥Ä¤¬½ê¶¹¤·¤ÈÊÂ¤Ó¡¢¸«¤ë¿Í¤Î¿´¤òÄÏ¤ó¤ÇÎ¥¤·¤Þ¤»¤ó¡£
¤¿¤À¸«¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡Ö¼Ì¿¿¤Ë»£¤Ã¤Æ³Ú¤·¤á¤ë¡×¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢SNS±Ç¤¨¤¹¤ë°ìËç¤ò»£±Æ¤Ç¤¤ë¤Î¤âÂç¤¤ÊÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥®¥Õ¥È¤ËºÇÅ¬¤Ê¸ÂÄê¥°¥Ã¥º
²ñ¾ì¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¥°¥Ã¥º¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ë¤Ï¡¢ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤Ø¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ä¼«Ê¬¤Ø¤Î¤´Ë«Èþ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬Â¿¿ô¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£
ËÜÊª¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¤È¸«Ê¶¤¦¤Û¤É¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Çºî¤é¤ì¤¿¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤ä»¨²ß¤Ï¡¢¼ê¤Ë¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¹¬¤»¤Êµ¤Ê¬¤Ë¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¿·ºî¤Î¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢ºîÉÊ¤ä¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¥Ï¥ó¥É¥á¥¤¥É¥°¥Ã¥º¤Ê¤É¡¢¥³¥ì¥¯¥¿¡¼¿´¤ò¤¯¤¹¤°¤ëÉÊ¡¹¤¬ÊÂ¤Ó¤Þ¤¹¡£
Çä¤êÀÚ¤ìÉ¬»ê¤Î¿Íµ¤¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ëºîÉÊ¤âÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢Áá¤á¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
ÂÎ¸³·¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÈÆÃÊÌ´ë²è
Å¸¼¨ºîÉÊ¿ô¤Ï1,000ÅÀ°Ê¾å¤Ë¤ª¤è¤Ó¡¢¤½¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬»£±Æ²ÄÇ½¡£
¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤¬¤³¤À¤ï¤êÈ´¤¤¤ÆÀ©ºî¤·¤¿À¤³¦´Ñ¤ò¡¢ÍÍ¡¹¤Ê³ÑÅÙ¤«¤éÀÚ¤ê¼è¤Ã¤Æ³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Íè¾ì¼ÔÆÃÅµ¤È¤·¤ÆÀèÃå¤Ç¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É¤Ê¤É¤¬ÇÛÉÛ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Ë¬¤ì¤ë³Ú¤·¤ß¤¬¤µ¤é¤Ë¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
´Å¤¤¤â¤Î¹¥¤¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡¢¸«¤Æ¡¢»£¤Ã¤Æ¡¢Çã¤Ã¤Æ³Ú¤·¤á¤ëÅß¤ÎÃíÌÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼ÒBACON¡Ö¥¹¥¤¡¼¥Ä¥¢¡¼¥È¤ÎÀ¤³¦Å¸ 2026 in Ì¾¸Å²°¡×¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡£
