Ê¡»³²í¼£¡¡ÂçÀôÍÎ¤È±Ç²è¡Ö¥é¥¹¥È¥Þ¥ó¡×½éÆüÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¡ÖÀ¤³¦¤Ë¤Ï°¦¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¥á¥ê¡¼¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡ª¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÊ¡»³²í¼£¡¢ÂçÀôÍÎ¤¬£²£´Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿±Ç²è¡Ö¥é¥¹¥È¥Þ¥ó¡½£Æ£É£Ò£Ó£Ô¡¡£Ì£Ï£Ö£Å¡½¡×¡ÊÊ¿Ìî½Ó°ì´ÆÆÄ¡Ë¤Î½éÆüÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¡¡Ê¡»³±é¤¸¤ëÁ´ÌÕ¤Î£Æ£Â£ÉÁÜºº´±¤ÈÂçÀô±é¤¸¤ë·º»ö¤¬»ö·ï²ò·è¤ËÄ©¤à¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¤Î·à¾ìÈÇ¡££²¿Í¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢¾ìÆâ¤Ï¡Ö¤Þ¤·¤ã¡ª¡×¡ÖÍÎ¤Á¤ã¤ó¡ª¡×¤ÎÂç´¿À¼¡£Ê¡»³¤Ï½éÎø¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿Êª¸ì¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡Ö½éÎø¤ÏÃ¸¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¿ÍÀ¸¤ò·Áºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¡£À¤³¦¤Ë¤Ï°¦¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¥á¥ê¡¼¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡ÂçÀô¤ÏÃÏ¸µ¤ÎËÌ³¤Æ»¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿»£±Æ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡ÖÀã¤ÎÃæ¤Ë¤º¤Ü¤Ã¤ÈËä¤Þ¤ë¥·¡¼¥ó¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Àã¹ñ¤Î¥ê¥¢¥ë¤òÉ½¸½¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£