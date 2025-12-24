·¡¤ê½Ð¤·Êª¤òÂçÊü½Ð¡ª¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ä¤Þ¤À¤¤¡ÖºÐËöÂç´¶¼Õº×¡×
Ê¡²¬¸©¡¦º´²ì¸©¤òÃæ¿´¤ËÃÏ°èÌ©Ãå¤Î°áÎÁÉÊÅ¹¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¤ä¤Þ¤À¤¤¤Ï¡¢2025Ç¯12·î25Æü(ÌÚ)¤«¤é12·î31Æü(¿å)¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡ÖºÐËöÂç´¶¼Õº×¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
Êª²Á¹â¤¬Â³¤¯Ãæ¤Ç²È·×¤ò±þ±ç¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÅßÊª¥¢¥¤¥Æ¥à¤äÆüÍÑÉÊ¤ò¾×·âÅª¤ÊÆÃÊÌ²Á³Ê¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë¡¢2025Ç¯¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ë°ìÂç¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÅþÍè¤Ç¤¹¡£
¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ä¤Þ¤À¤¤¡ÖºÐËöÂç´¶¼Õº×¡×
³«ºÅ´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î25Æü(ÌÚ)¡Á12·î31Æü(¿å)
³«ºÅ¾ì½ê¡§¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ä¤Þ¤À¤¤ Á´Å¹
¡ÖÎÉ¤¤ÉÊ¤ò¤è¤ê°Â¤¯¡×¡ÖÊõÃµ¤·¤Î¤è¤¦¤Ê¥ï¥¯¥ï¥¯´¶¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ä¤Þ¤À¤¤¡£
º£²ó¤Î¡ÖºÐËöÂç´¶¼Õº×¡×¤Ç¤Ï¡¢´¨¤µ¤ä´¥Áç¤¬¸·¤·¤¯¤Ê¤ë¤³¤ì¤«¤é¤Îµ¨Àá¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¡¢ºÎ»»ÅÙ³°»ë¤Î¡Ö·¡¤ê½Ð¤·Êª¡×¤È¤·¤ÆÂçÊü½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤É¤âÍÑ¤Î±ÒÀ¸ÍÑÉÊ¤«¤é¡¢²È»ö¤ÎÉéÃ´¤ò¸º¤é¤¹¹âµ¡Ç½¥¿¥ª¥ë¡¢Åß¤ÎÉ¬¼ûÉÊ¤Ç¤¢¤ë¥»¡¼¥¿¡¼¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¤¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤¬¶Ã¤¤Î²Á³Ê¤ÇÅÐ¾ì¡£
ÃÏ°è¤ÎÊë¤é¤·¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢¤¢¤¿¤¿¤«¤¯²÷Å¬¤ÊÅß¤ÎÀ¸³è¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¾¦ÉÊ·²¤Ç¤¹¡£
¤³¤É¤âÍÑÉÔ¿¥ÉÛ¥Þ¥¹¥¯ 3ËçÆþ¤ê
´¨¤µ¤ä´¥Áç¤¬Â³¤¯µ¨Àá¡¢ËèÆü¤ÎÅÐ±à¡¦ÅÐ¹»¤ä³°½Ð»þ¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡Ö¤³¤É¤âÍÑÉÔ¿¥ÉÛ¥Þ¥¹¥¯(3ËçÁÈ)¡×¤Ç¤¹¡£
»Ò¤É¤â¤Î·ò¹¯´ÉÍý¤òÌµÍý¤Ê¤¯Â³¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡¢ÀÇÈ´5±ß(ÀÇ¹þ6±ß)¤È¤¤¤¦ÇË³Ê¤Î¥×¥é¥¤¥¹¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¾ÃÌ×ÉÊ¤Ç¤¢¤ë¥Þ¥¹¥¯¤ò²È·×¤ËÍ¥¤·¤¤²Á³Ê¤ÇÂ·¤¨¤é¤ì¤ë¡¢»Ò°é¤ÆÀ¤ÂÓ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
¥Ð¥¹¥¿¥ª¥ë¤¤¤é¤ºÌó2.5ÇÜ¤ÎµÛ¿åÎÏ
°ìÈÌÅª¤ÊÌÊ¥¿¥ª¥ë¤ÈÈæ³Ó¤·¤ÆÌó2.5ÇÜ¤ÎµÛ¿åÎÏ¤ò¼Â¸½¤·¤¿¹âµ¡Ç½¥¿¥ª¥ë¤Ç¤¹¡£
¤ªÉ÷Ï¤¾å¤¬¤ê¤Î¿åÊ¬¤ò°ìµ¤¤ËµÛ¤¤¼è¤ë¤¿¤á¡¢Âç¤¤Ê¥Ð¥¹¥¿¥ª¥ë¤ò»È¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤âÁ´¿È¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¿¡¤¼è¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¡£
ÀöÂõÊª¤ÎÎÌ¤ò¸º¤é¤»¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢´³¤¹¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ÎÀáÌó¤ä´¥Áç»þ´Ö¤ÎÃ»½Ì¤Ë¤â¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
ËèÆü¤Î²È»öÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤·¤Ä¤Ä¡¢¿å¤äÅÅµ¤¤Î»ÈÍÑÎÌºï¸º¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë´Ä¶ÇÛÎ¸·¿¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¡¢ÀÇ¹þ329±ß¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¿Â»Î¡¦ÉØ¿Í¥»¡¼¥¿¡¼
Îä¤¨¹þ¤ß¤¬ËÜ³Ê²½¤¹¤ë»þ´ü¤ËÉ¬¿Ü¤Î¡Ö¿Â»Î¡¦ÉØ¿Í¥»¡¼¥¿¡¼¡×¤â¡¢ÀÇ¹þ659±ß¤È¤¤¤¦¤ªÃÍÂÇ¤Á²Á³Ê¤Ç¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£
»Å»ö¤ä²È»ö¡¢³°½Ð¤Ê¤ÉÆü¾ï¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¥·¡¼¥ó¤Çµ¤·ó¤Í¤Ê¤¯ÃåÍÑ¤Ç¤¤ë°ìÃå¤Ç¤¹¡£
¡Öº£Æü¤Ï²¿¤òÃå¤è¤¦¡×¤ÈÌÂ¤¦Ä«¤Ë¤â¼ê¤Ë¼è¤ê¤ä¤¹¤¤ÄêÈÖ¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Þ¤¹¡£
Êª²Á¹â¤¬Â³¤¯Ãæ¤Ç¤â¤¢¤¿¤¿¤«¤µ¤ò²æËý¤»¤º¡¢²÷Å¬¤ÊÅß¤ò²á¤´¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤¿²Á³ÊÀßÄê¤Ç¤¹¡£
2025Ç¯¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Ë¡¢À¸³èÉ¬¼ûÉÊ¤«¤éÅßÊª°áÎÁ¤Þ¤Ç¤ò¤ªÆÀ¤ËÂ·¤¨¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¡£
ÃÏ°è½»Ì±¤ÎÀ¸³èËÉ±ÒµòÅÀ¤È¤·¤Æ¡¢·¡¤ê½Ð¤·Êª¤òÃµ¤¹³Ú¤·¤µ¤È°Â¤µ¤òÄó¶¡¤¹¤ë7Æü´Ö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤ä¤Þ¤À¤¤¡ÖºÐËöÂç´¶¼Õº×¡×¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡£
