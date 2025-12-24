¶Ã¤¤ÎÃÏ°èº¹¤¬È½ÌÀ¡ª¥È¥é¥ó¥¯¥ë¡¼¥à ¥µ¥Ö¥¯¥í¡Ö¼ýÇ¼»ö¾ð¤ÎÅìÀ¾ÂÐ·è¡×Ä´ºº·ë²Ì
¥Æ¥£¡¼¡¦¥¨¥à¡¦¥Æ¥£¡¼¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥È¥é¥ó¥¯¥ë¡¼¥à¡Ö¥µ¥Ö¥¯¥í¡×¤Ï¡¢2025Ç¯½©¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿¡Ö¼ýÇ¼»ö¾ð¤ÎÅìÀ¾ÂÐ·è¡×¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Åìµþ¤ÈÂçºå¤Ç¤Î¼ýÇ¼¤ËÂÐ¤¹¤ë°Õ¼±¤ä¼ÂÂÖ¤Î°ã¤¤¤òÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤·¡¢¸½Âå¤Î½»´Ä¶¤Ë¤ª¤±¤ë²ÝÂê¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¶½Ì£¿¼¤¤¥ì¥Ý¡¼¥È¤¬ÅÐ¾ì¤Ç¤¹¡£
¥È¥é¥ó¥¯¥ë¡¼¥à ¥µ¥Ö¥¯¥í¡Ö¼ýÇ¼»ö¾ð¤ÎÅìÀ¾ÂÐ·è¡×
Ä´ººÈ¯É½Æü¡§2025Ç¯12·î24Æü
Ä´ºº¼çÂÎ¡§¥È¥é¥ó¥¯¥ë¡¼¥à ¥µ¥Ö¥¯¥í¡Ê¥Æ¥£¡¼¡¦¥¨¥à¡¦¥Æ¥£¡¼¡Ë
Ä´ºº»þ´ü¡§2025Ç¯½©
Ä´ººÆâÍÆ¡§Åìµþ¡¦Âçºå¤Î¼ýÇ¼»ö¾ð¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È·ë²Ì
¡Ö¼ýÇ¼¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¡ª¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡Ö¼ýÇ¼ÆñÌ±¡×¤Î¼ÂÂÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Åìµþ¤ÈÂçºå¤ÇÈæ³Ó¤ò¹Ô¤Ã¤¿º£²ó¤ÎÄ´ºº¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢¶Ã¤¯¤Ù¤ÃÏ°èº¹¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¼ýÇ¼¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤Î³ä¹ç¤Ï¡¢Åìµþ¤¬60.3¡ó¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢Âçºå¤Ï68.8¡ó¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âçºå¤¬Åìµþ¤òÌó8¥Ý¥¤¥ó¥È¾å²ó¤ê¡¢¡Ö¼ýÇ¼ÆñÌ±¡×¤ÎÂ¿¤µ¤Ç°µ¾¡¤¹¤ë¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¾¡ÇÔ¤òÊ¬¤±¤¿¤Î¤Ï¡ÖÀ³Ê¡×¤«¡Ö´Ö¼è¤ê¡×¤«
º£²ó¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¿ôÃÍ¤ÎÈæ³Ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë°Õ¼±¤Î°ã¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÊ¬ÀÏ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åìµþ¤Î·¹¸þ¤È¤·¤Æµó¤²¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Ö¥ß¥Ë¥Þ¥ë»Ö¸þ¡×¤Ç¤¹¡£
É¬Í×¤Ê¤â¤Î¤À¤±¤ò»ý¤Á¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤ËÊë¤é¤¹¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ÄêÃå¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤³¤È¤¬¡¢¼ýÇ¼ÉÔÂ¤ò´¶¤¸¤ë³ä¹ç¤òÁêÂÐÅª¤ËÄã¤¯ÍÞ¤¨¤Æ¤¤¤ëÍ×°ø¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢Âçºå¤ÎÆÃÄ§¤È¤·¤ÆÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤«»È¤¦Àº¿À¡×¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡×¡Ö¤Þ¤À»È¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤¬¶¯¤¯¡¢Êª¤ò¼êÊü¤µ¤º¤ËÊÝ´É¤·¤Æ¤ª¤¯·¹¸þ¤¬¡¢¼ýÇ¼¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Î°µÇ÷¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
À³Ê¤äÊ¸²½¤Î°ã¤¤¤¬¡¢½»¤Þ¤¤¤Î¼ýÇ¼»ö¾ð¤Ë¤³¤ì¤Û¤ÉÌÀ³Î¤Êº¹¤È¤·¤ÆÉ½¤ì¤ëÅÀ¤ÏÈó¾ï¤Ë¶½Ì£¿¼¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¥È¥é¥ó¥¯¥ë¡¼¥à ¥µ¥Ö¥¯¥í
º£²ó¤ÎÄ´ºº¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡Ö¥µ¥Ö¥¯¥í¡×¤Ï¡¢¥¹¥Þ¥Û¤Ç°ÍÍê¤¹¤ë¤À¤±¤Ç²ÙÊª¤ÎÍÂ¤±Æþ¤ì¤ä¼è¤ê½Ð¤·¤¬¤Ç¤¤ëÂðÇÛ·¿¥È¥é¥ó¥¯¥ë¡¼¥à¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
¡Ö¼ýÇ¼ÆñÌ±¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢¼«Âð¤Î¼ýÇ¼¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò³ÈÄ¥¤¹¤ë´¶³Ð¤Ç¼ê·Ú¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
Âçºå¤Î¤è¤¦¤Ê¡Ö¤¤¤Ä¤«»È¤¦Àº¿À¡×¤ÇÊª¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ëÊ¸²½¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢³°Éô¼ýÇ¼¤ò¸¤¯³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢²÷Å¬¤Êµï½»¶õ´Ö¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÃÏ°è¤Ë¤è¤ë¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ä°Õ¼±¤Î°ã¤¤¤¬ÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º£²ó¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¡£
¼«¿È¤Î¼ýÇ¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¸«Ä¾¤·¡¢É¬Í×¤Ë±þ¤¸¤Æ¥È¥é¥ó¥¯¥ë¡¼¥à¤Ê¤É¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤êË¤«¤ÊÀ¸³è¶õ´Ö¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥Æ¥£¡¼¡¦¥¨¥à¡¦¥Æ¥£¡¼¡Ö¥È¥é¥ó¥¯¥ë¡¼¥à ¥µ¥Ö¥¯¥í¡Ø¼ýÇ¼»ö¾ð¤ÎÅìÀ¾ÂÐ·è¡Ù¡×¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡£
