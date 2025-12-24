『今日好き』“そうめが”カップルにインタビュー 交際11ヶ月の“あれこれ”聞いてみた
ABEMAの人気オリジナル恋愛番組『今日、好きになりました。』（以下：『今日好き』）の「卒業編2025 in シンガポール」で成立し、もうすぐ交際11ヶ月を迎える“そうめが”カップル。オリコンニュースは、そうま（阿部創馬）とメガン（夏川メガン）にインタビューを実施し、11ヶ月の思い出や変化などを語ってもらった。
【動画】交際11ヶ月でもっと仲良しに…“そうめが”カップルインタビュー
■付き合い始めの“2人でこれからしたいこと”は「すぐ叶えられた」
――デート企画で水族館に行ったそうですね！感想を教えてください。
メガン：水族館自体はシンガポールで初めて行って、そのあとに『みんなと、あの街歩いてみました。』（『今日好き』のスピンオフ企画）でも行って。久しぶりで楽しかったです。
そうま：2人きりで行ったのはシンガポールぶりだったよね。
――よみうりランドでのデート、インスタグラムで拝見しました！どうでしたか？
メガン：デートの前に、『すぱのび』（『すーぱーのびしろたいむ by 今日、好きになりました。』）のドッキリの企画でもよみうりランドに行ったんですけど、その時あまりゆっくり見られなかったので…。今回は観覧車からイルミネーションが見られて楽しかったです！
そうま：イルミネーション見て、乗り物も乗れたし、充実していて楽しかったです！
――ほかにイルミネーションを見に行く予定はありますか？
メガン：六本木にはもう行って、クリスマスマーケットに行こうって話をしています。あとクリスマスディズニーも！ディズニーランドに行きます。
――ディズニーランドに2人で行ったことは？
メガン：ランドもシーも行ったことがあって、付き合って一番最初にデートしたのがランドです。
――付き合って最初のインタビューで、「2人でこれからしたいこと」を聞いた時に「制服ディズニー」と答えていましたね。それが叶えられたってことですね！
メガン：すぐ叶えられて。シーに最近に行って、もう一回ランドに行きます。
――「USJに行きたい」とも話されていました。これは叶いましたか？
メガン：まだ叶えられてなくて…。でももうちょっとで叶えられそう？
そうま：叶えられそう？
メガン：だって2月に大阪来てって言ってるやん！
そうま：その時に行ければいいなと…（笑）。
――これからデートで行きたい場所はありますか？
そうま：絶叫大好きなので、富士急ハイランドめっちゃ好きなんですよ。富士急行きたいですね。
――そうまくんは免許持っているんですか？
そうま：もうすぐ取れるんですけど、（メガンは）乗りたくないって言ってる。
メガン：ちょっと1年は乗りたくないかな〜（笑）。怖いんですよ、ふざけそう〜（笑）！最初には乗せないで、って言ってます。いつもチャラけてくるから（笑）。
そうま：ほか行きたいところある？
メガン：品川の水族館！それは行きたいってさっき言いました。この前動画でイルカショーを見て感動して。
そうま：行こう、じゃあ！
――水族館大好きなんですね！動物園はどうですか？
メガン：大阪に『ニフレル』っていう場所があって、水族館と動物園が一緒になってるんです。動物とも触れ合えるから、大阪来たらそこ行こうって話をさっきしました。
■誕生日が1週間違いな“そうめが”カップル どんなお祝いをした？
――付き合って11ヶ月になります。最初のインタビューで、メガンちゃんがそうまくんの好きなところは「気持ちをめちゃくちゃ考えてくれる」と答えていました。それは今も変わっていないですか？
メガン：あ〜（笑）。
そうま：え（笑）!?
メガン：気持ち考えてくれるかなあ（笑）？
そうま：まじで言ってる？
メガン：最近、ほんまにやめてって言ったことを楽しんでやってくるんですよ。
そうま：そこじゃないじゃん！本当に大事なところとかではどうですか？
メガン：めっちゃ優しいし考えてくれると思う。
そうま：です（笑）！
――好きなところは増えましたか？
メガン：最初は素を出してくれないって言ってたと思うんですけど、めっちゃ出てきて。楽しい人やな〜って思って。好きなところです。
自分たちの意見を言えるようになったかも。
――付き合ってから増えたメガンちゃんの好きなところは？
メガン：あるやろ？
そうま：ありすぎて出てこない…（笑）。自分の意見をしっかり持って言ってくれるので、そこはいいなと思います。
――ケンカをしたことは？
メガン：怒ってても、何で怒ってたか忘れちゃう。
そうま：正直、メガンちゃんが言ってる“ケンカ”はケンカじゃないと思ってる。ただのじゃれあいみたいな。でも、ケンカは結構しました。
メガン：確かに。でも最近しなくなった。
――そうまくんの誕生日は8月14日で、メガンちゃんの誕生日は8月22日。1週間違いですが、なにかお祝いはしましたか？
メガン：お家で飾り付けして、ケーキとプレゼントを渡しました。サプライズで「お家来てー！」って言って。
そうま：服をもらいました。僕は小洒落たお店を予約して、バースデープレートを用意しました。カード＆キーケースを渡しました。結構使ってくれてるよね？
メガン：毎日使ってます。めっちゃセンス良くて。家の鍵がカードタイプなんですけど、1回失くしちゃって。それを踏まえて（くれた）、やんな？
そうま：2時間くらい探して見つからなかったことがあって。
■“そうめが”カップルの年末年始のごあいさつ「楽しい時間を作ってくれてありがとう」
――もうすぐ2025年も終わりです。2人の一番の思い出を教えてください。
メガン：それこそシンガポールで成立したこと。でかいかも、一番。
そうま：制服ディズニーかな。カップル成立を公表して2日後とかに行ったので。
――来年2人でしたいことは？
メガン：旅行に行きたいです！
そうま：どこ？
メガン：日本だったら箱根とか、熱海とか。
そうま：沖縄行きたいって言ってたじゃん、もう1回。あ、でも沖縄は車使わないとダメですね（笑）。
メガン：沖縄はまだ先の話かなあ。箱根とかなら、来年になったらすぐ行けそうじゃん。旅館に一緒に泊まってみたい！
そうま：めっちゃいいっすね、それ。僕は沖縄がいいなって思ったんですけど、車問題があるので（笑）。コテージとかに泊まりたいですね。あと京都も行きたいんです。
メガン：大阪に行って、メガンの家泊まって、京都にもユニバにも行って、兵庫とかいろいろなところ案内したいです。
そうま：案内してもらいたいです。あと福岡も行きたいって言ってるね。
――いろいろな場所に行きたいって話しているんですね！
メガン：1月末が記念日なので、そこでどこか行けたらいいなって思ってます！
――2人ではいろいろ出かけてきたと思うのですが、Wデートはしたことありますか？
メガン：デートではないんですけど、メガンの友達2人が大阪から来てくれた時に、そうまくんと4人でカラオケ行ったことはあります！
――もしWデートするなら、どのカップルとどんなデートをしたいですか？
メガン：メガンが仲良い女の子と、そうまくんが仲良い男の子がカップルなことが多くて。けんみあ（中村健太朗＆藤田みあ）とかきんりの（内田金吾＆多田梨音）とか。きんりのとご飯とか行きたいな。どこのカップルと（Wデート）したい？
そうま：僕、けんたろうとめっちゃ仲良いのでけんみあとか。
メガン：はるち（村谷はるな）とも仲良いし、たくや（林田拓也）とも仲良いよな？
そうま：仲良い。たくはるもいいですね。同年代ですね。
――今年の感謝と来年へのあいさつをお互いにお願いします！
メガン：今年はいっぱいケンカもしたけど、それをきっかけに今仲良しでいられてると思う。しんどい思いもさせちゃってごめんね。楽しい時間を作ってくれてありがとう。来年は今年行けなかったところに行きたいし、旅行も日本だけじゃなくて海外も一緒に行けたらいいな。来年もよろしく！
そうま：ありがとう。確かにいろいろあったけど、シンガポールで成立して企画でもプライベートでもいっぱい遊んで、やりたいこと結構できたと思ってて。でもまだいっぱいやりたいこととかもあるので、もっといろいろな思い出作りたいなって思ってます。よろしくね！
