¡¡¡Ú¥¡¼¥¦¶¦Æ±¡Û¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤Ï23Æü¡¢ÊÆ¹ñ¤ÎÃç²ð¤ÇºöÄêÃæ¤Î20¹àÌÜ¤ÎÏÂÊ¿°Æ¤ÎÆâÍÆ¤òµ¼ÔÃÄ¤ËÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¾ÇÅÀ¤ÎºÇ·ãÀïÃÏ¡¢ÅìÉô¥É¥Í¥Ä¥¯½£¤Î°·¤¤¤ÇÊÆ¹ñ¤ÈÁê°ã¤¬»Ä¤ê¡¢¼óÇ¾´Ö¤Ç¶¨µÄ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¤Î¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£20¹àÌÜ¤Î¾ÜºÙ¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¡£ÆîÉô¥¶¥Ý¥ê¡¼¥¸¥ã¸¶È¯¤Î´ÉÍý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â°Õ¸«¤ÎÁê°ã¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤¿¡£
¡¡¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼»á¤Ïµ¼ÔÃÄ¤ËÂÐ¤·¡¢¥É¥Í¥Ä¥¯½£¤Ç¤Ï¸½ºß¤ÎÁ°Àþ¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆÀïÆ®¤òÄä»ß¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¸å¤Î¶¨µÄ¤Ç¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¡¢¥í¥·¥¢Î¾·³¤ÎÅ±Âà¤ä°ìÂÓ¤Î°·¤¤¤ò·è¤á¤ë¤Ù¤¤À¤È¤Î½¾Íè¤Î¼çÄ¥¤ò°Ý»ý¤·¤¿¡£