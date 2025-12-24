『ぐるナイ』コスプレ紅白歌合戦に観月ありさ＆高杉真宙ら挑戦 CUTIE STREETも“クリスマス衣装”で登場
25日放送の日本テレビ系『ぐるぐるナインティナイン4時間SP』（後7：00〜後11：00）では「コスプレ紅白歌合戦」と「ゴチになります最終戦」を放送する。それに先立って、「コスプレ紅白歌合戦」の内容が公開された。
【番組カット】戦々恐々…ゴチ現在ビリの小芝風花
年末恒例「ダレダレ？コスプレ紅白歌合戦」では、8組の元人気アイドルやベテラン俳優、大物アーティストなど豪華有名人が紅白に分かれて熱唱。今年も歌唱ブロックで一般観客により100点満点で審査され、その後芸能人解答者により正体がバレたら20点減点のルールとなる。解答者にはヒロミ、井森美幸、観月ありさ、高杉真宙、生見愛瑠、山崎弘也（アンタッチャブル）が参戦。巧妙なメイクの第一印象には「誰これ？」「わからない」と困惑する。間違えればCO2の餌食になる。果たして歌うま有名人を見破れるのか。
初参加の観月は「リズム感に自信がある」コスプレ有名人と反射神経ゲームに挑戦。負けた方はビリビリの罰ゲームを受けるということで、自信満々の有名人に対して観月は自信がない様子だが、思わぬ展開に。この紅白出場元人気アイドルとは。同じく初参加の高杉は、強靭な背筋を持つ女性と「背筋対決」をする。真横で背筋をしながら、上から下からのぞき込むも、「まったくわかりませんでした」と苦戦。この意外な大物アーティストの正体は。
今回は、子どもにも大人気のコスプレ有名人が2人登場する。1人目は、子育て経験があり、おむつ替えが得意ということで、山崎と「おむつ早替え対決」に挑むが、予想外の展開に。しかし、その歌唱力には一同ド肝を抜かれ、史上まれに見る事態に。2人目は、その肉付きのよさにアスリートなのか、俳優なのか、と意見が飛び交う。矢部浩之も「すっごいいい問題」と感心する難問有名人は誰なのか。
酸っぱいものが好きという美形の有名人には、なぜか岩田絵里奈アナウンサーが「大量のお酢が入ったラーメン対決」に挑む。アナウンサーらしからぬ事態にスタジオは騒然。ほかにもトロンボーンの演奏や、空中ウォークを披露するベテラン風な有名人が登場する。さらに「鼻笛が得意」と披露する有名人は年齢すら見当がつかない中、まさかのハプニングが起こる。
そして、今回はクリスマスSPということで、人気グループ・CUTIE STREETがTikTok70億回再生の名曲「かわいいだけじゃだめですか？」をクリスマス衣装で熱唱し、スタジオは大興奮。さらに、コスプレ有名人の中に、武道館ライブも開催するレベルの国民的歌手が緊急参戦し、ヒロミもド肝を抜かれる。
