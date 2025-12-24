ÆüËÜ¸ì½¬ÆÀ¤Ø¼«¼£ÂÎ»Ù±ç¤ò¡¡¼«Ì±¡¢³°¹ñ¿ÍÀ¯ºö¤ÇÄó¸À°Æ
¡¡¼«Ì±ÅÞ¤Ï24Æü¡¢³°¹ñ¿ÍÀ¯ºöËÜÉô¡Ê¿·Æ£µÁ¹§ËÜÉôÄ¹¡Ë¤Î²ñ¹ç¤òÅÞËÜÉô¤Ç³«¤¡¢ÆüËÜ¤ÇÀ¸³è¤¹¤ë³°¹ñ¿Í¤ä³°¹ñ¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬ÆüËÜ¸ì¤ò¸úÎ¨Åª¤Ë½¬ÆÀ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢ÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¸þ¤±¤ÎÉ¸½àÅª¤Ê¶µ°é¥×¥í¥°¥é¥à¤ÎºöÄê¤òÀ¯ÉÜ¤Ëµá¤á¤ëÊý¿Ë¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¡£³°¹ñ¿Í¤ÎÅÚÃÏ½êÍ¤Î¼ÂÂÖ¤ò°ì¸µÅª¤Ë´ÉÍý¤¹¤ë¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤ÎÁáµÞ¤ÊÀ°È÷¤òÄóµ¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤â°ìÃ×¤·¤¿¡£ÍèÇ¯1·î¤Ë·è¤á¤ëÀ¯ÉÜ¤ËÂÐ¤¹¤ëÄó¸À¤ËÀ¹¤ê¹þ¤à¹Í¤¨¤À¡£
¡¡²ñ¹ç¤Ç¤Ï¡¢ÅÏ¹ÒÁ°¤ÎË¬Æü³°¹ñ¿Í¤Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ÇÂÚºßÌÜÅª¤Ê¤É¤ò¿Ò¤Í¤ÆÆþ¹ñ²ÄÈÝ¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ëÅÅ»ÒÅÏ¹ÒÇ§¾ÚÀ©ÅÙ¡ÖJESTA¡Ê¥¸¥§¥¹¥¿¡Ë¡×¤ò2028Ç¯ÅÙÃæ¤ËÆ³Æþ¤·¡¢½ÐÆþ¹ñ´ÉÍý¤ò¸·Àµ¤Ë¹Ô¤¦¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¡£