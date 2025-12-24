お笑い芸人のキンタロー。（44）が24日、自身のインスタグラムを更新。元AKB48の前田敦子（34）と板野友美（34）のディナーショーにサプライズ出演したことを報告した。

「メリークリスマスイブ。前田敦子さん＆板野友美さんの初ディナーショー。なんと!!キンタロー。びっくりサプライズ登場させていただき、とんでもないあっちゃんものまねドリームです!!」と興奮気味に報告。前田、板野との3ショットでセンターを飾り、「あっちゃん＆ともちん＆温かいお客様、スタッフさんありがとうございます」と感謝の思いをつづった。

続く投稿でも、3人でポージングする写真を披露。「なんと不動のセンターあっちゃん＆ともちんのサプライズ計画でフライングゲット、キンタロー。センターをやらせてもらいました」と明かした。「あっちゃんがアンコールではけて出てきたらキンタロー。だと言うドッキリ、大成功」と振り返り、フライングゲットをパフォーマンスする動画も公開した。

「舞台袖でケタケタ笑うあっちゃんが可愛すぎました」と舞台裏の様子を伝え、「ともちんの落ち着いたMC最高でした。初!!敦友ディナーショーおめでとうございます」と締めくくった。