高橋文哉、Snow Man目黒蓮の“スターな発言”にときめき「かっこいい〜！」

12月23日深夜放送のニッポン放送『高橋文哉のオールナイトニッポンX(クロス)』にて、高橋文哉がSnow Man・目黒蓮の招待で『Snow Man Dome Tour 2025-2026 ON』東京ドーム公演を観に行ったと明かした。

番組のフリートークで、高橋は、「今日、映画『SAKAMOTO DAYS』で共演させていただきました目黒さんにお誘いいただきまして、Snow Manさんのライブに行ってきたんですよ、僕」と切り出した。

また、ライブ前の目黒とのやりとりについては、「事前に『お誘いありがとうございます。楽しみにしてます、今日』みたいに言ったら、『絶対見つけるから』『文哉のこと見つけるから』みたいなの来て…かっこいい〜！と思って」「スターじゃんと思って」と明かした。

その上で、ライブの感想を、「キラキラしすぎてて、うわ〜ってなりながら、気付いたら終わっちゃってたんですけど」と振り返りつつ、「俺、目合ったんですよ、たぶん、あれ合ってる！」「もう目黒さんだけじゃない。向井さん（向井康二）も合ってた、あれは完全に。渡辺翔太さんとかも合ってた。深澤さん（深澤辰哉）も合ってました。俺のこと見てた、絶対」「確実に俺に手を振ってました」と興奮ぎみに語っていた。