中川翔子、双子がサンタ＆ツリーに扮したクリスマスSHOTに「愛らしいですね」「ぷくぷく」の声

12月24日、中川翔子がInstagramを更新した。

中川は、自身のInstagramアカウントにて、「メリークリスマス」「双子と初めてのクリスマス サンタさんともみのき！」とコメントし、サンタクロースともみの木風のベビー服を着用した双子の息子たちと自身の3ショットを公開。

また、息子それぞれのソロショットなども掲載しつつ、「むちむちむっちり双子と初めてのクリスマスイブを 大切に噛み締めて過ごします」「お兄ちゃんムチムチ進化と、お風呂上がり勝手にモヒカンになっててすごかった」「弟くんはまつげ長いほっぺおもち！な進化」と、双子の成長についても明かしていた。

この投稿に対し、ファンからは、「双子ちゃん可愛すぎる」「めっちゃくちゃ癒されました」「愛らしいですね」「ぷくぷくしてきましたねー」といった声が寄せられていた。

中川は、タレント、女優、歌手として、テレビ・イベントなどでマルチに活躍。2023年4月に結婚を公表し、今年9月には双子の男児を出産した。SNSでは、子供たちの様子や日々の育児で感じたことなどを積極的に発信している。