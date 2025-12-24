メッシがいない時代では今のバルセロナが歴代最強クラスの攻撃力 2025年の1年で“169ゴール”を奪う圧倒的破壊力
21日にラ・リーガ第17節でビジャレアルと対戦し、敵地で2-0と勝利を収めたバルセロナ。これで2025年のスケジュールを全て消化したことになるが、ハンジ・フリック率いる現チームでは何より攻撃力の高さが目につく。
フリックは就任当初より超ハイラインをベースに攻撃的サッカーを展開しているが、米『SI』はバルセロナが2025年に計169ゴールも奪ったと紹介している。
今のチームにもロベルト・レヴァンドフスキ、ハフィーニャ、ラミン・ヤマルなど優れたアタッカーが揃うが、特定の誰かに依存しているわけではない。最多はレヴァンドフスキとフェラン・トーレスで27ゴール、それに続くのがハフィーニャ（24ゴール）、ヤマル（21ゴール）、フェルミン・ロペス（14ゴール）、ダニ・オルモ（11ゴール）だ。
180ゴールを奪った2015年はメッシ、ルイス・スアレス、ネイマールのMSNが猛威を振るった時期で、得点部分の多くをこの3トップに依存しているところがあった。それに対し、今のチームは全員でバランスよくネットを揺らしている。
2025年は60試合のうち59試合で得点を奪っており、得点を奪えなかったのは0-3で敗れた11月のCL・チェルシー戦だ。超ハイラインを軸としたサッカーは守備面のリスクもあるが、攻撃面は抜群の成果が出ている。今季後半戦もこの爆発的な攻撃力があればリーグ制覇に加えてCL制覇も狙えるだろう。