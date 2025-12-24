リヴァプールでは難しい時間も過ごしたが…… エジプト代表監督が絶対的エース・サラーに寄せる信頼「エジプト代表選手として素晴らしい大会を過ごすだろう」
所属するリヴァプールでは今季思うように調子が上がらず、屈辱のスタメン落ちまで経験したFWモハメド・サラー。その際には公に不満を口にし、その言動が問題視されることにもなった。
しかし、エジプト代表でのサラーは変わることなく絶対的スターだ。現在モロッコにてアフリカ・ネイションズカップ2025が開催されているが、サラーも当然ながらエジプト代表に合流している。
そこではいきなり結果を残しており、サラーは22日に行われたグループステージ初戦のジンバブエ戦で後半アディショナルタイムに決勝ゴールを記録。チームを2-1の勝利に導いた。
「サラーのトレーニングでの士気は高いし、まるで代表デビューを果たした選手のようだよ。彼はエジプト代表選手として素晴らしい大会を過ごすだろうと信じている。大会で最高の選手の一人となり、今後も国にとって象徴的な存在であり続けると思う」
エジプトは2026W杯出場権も手にしており、サラーは来夏のW杯でも絶対のエースだ。ハッサンとしては、今回のアフリカ・ネイションズカップで本来のフォームを取り戻してほしいと期待していることだろう。幸先良いスタートを切ったが、サラーはこのまま大会の主役となれるか。
90'Salah doubles it for the Pharaohs!— UBC UGANDA (@ubctvuganda) December 22, 2025
Egypt2-1Zimbabwe #UBCAFCON25 #TotalEnergiesAFCON2025 #TECNOAI #TECNOAFCON2025 pic.twitter.com/7Jka0Yax08