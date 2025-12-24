ÅçÂÞ´²»Ò¡¢¥Ó¥ë¥Üー¥É¥é¥¤¥ÖÂçºå¡õ²£ÉÍ¸ø±é³«ºÅ¡¡¡È²Î¤¦¤¿¤¤¡É¤È¤·¤Æ¤Î¸¶ÅÀ¤ËÎ©¤ÁÊÖ¤ë¹±Îã¥·¥êー¥º
¡¡ÅçÂÞ´²»Ò¤¬¡¢¹±Îã¥·¥êー¥º¡ØUTAUTAI¡Ù¤ò2026Ç¯4·î25Æü¤Ë¥Ó¥ë¥Üー¥É¥é¥¤¥ÖÂçºå¡¢5·î5Æü¤Ë¥Ó¥ë¥Üー¥É¥é¥¤¥Ö²£ÉÍ¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¡¡ËÜ¥·¥êー¥º¤Ï¥¿¥¤¥È¥ë¡ØUTAUTAI¡Ù¤¬¼¨¤¹ÄÌ¤ê¡¢¡È²Î¤¦¤¿¤¤¡É¤È¤·¤Æ¤Î¸¶ÅÀ¤ËÎ©¤ÁÊÖ¤ê¡¢ÅçÂÞ¤ÎÀ¼¤½¤Î¤â¤Î¡¢¤½¤·¤Æ²Î¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿´¶¾ð¤òÃúÇ«¤ËÆÏ¤±¤ë¤â¤Î¡£Á¡ºÙ¤µ¤ÈÎÏ¶¯¤µ¤òÊ»¤»»ý¤Ä¥Üー¥«¥ë¤ò¼´¤Ë¡¢¥Ô¥¢¥Î¡¢¥ê¥º¥à¥»¥¯¥·¥ç¥ó¡¢¥³ー¥é¥¹¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥¢¥ó¥µ¥ó¥Ö¥ë¤òÈäÏª¡£¥¸¥ã¥º¡¢R&B¡¢¥½¥¦¥ë¤Î¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤¼«Í³¤ÊÉ½¸½¤¬¥Ó¥ë¥Üー¥É¥é¥¤¥Ö¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¿ÆÌ©¤Ê¶õ´Ö¤ÇÎ©ÂÎÅª¤Ë¶Á¤¤ï¤¿¤ê¡¢À®½Ï¤·¤¿É½¸½ÎÏ¤È¥é¥¤¥Ö´¶¤ËËþ¤Á¤¿¡Èº£¤ÎÅçÂÞ´²»Ò¡É¤òºÇ¤â¶á¤¤µ÷Î¥¤ÇÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¥¹¥Æー¥¸¤Ë¤Ê¤ëÍ½Äê¤À¡£
¡¡¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢1·î20ÆüÀµ¸á¤è¤êClub BBL²ñ°÷¡¿Ë¡¿Í²ñ°÷Àè¹Ô¡¢1·î27ÆüÀµ¸á¤è¤ê¥²¥¹¥È¥á¥ó¥Ðー¡¿°ìÈÌÈÎÇä¤¬¥¹¥¿ー¥È¤¹¤ë¡£
