¿·´´Àþ»¥ËÚ±ä¿¤Î»ö¶ÈÈñ¤¬ºÇÂç£±Ãû£²£°£°£°²¯±ßÁý¤¨¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢·úÀß¼çÂÎ¤ÎÅ´Æ»¡¦±¿Í¢µ¡¹½¤Ï±èÀþ¼«¼£ÂÎ¤ËÀâÌÀ¤ËË¬¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Æ»Æî¤ÎËÌÅÍ»Ô¤òË¬¤ì¤¿¤Î¤ÏÅ´Æ»¡¦±¿Í¢µ¡¹½¤È¹ñ¸ò¾Ê¤Î¿¦°÷¤Ç¤¹¡£
Å´Æ»¡¦±¿Í¢µ¡¹½¤ÏÀè½µ¡¢ËÌ³¤Æ»¿·´´Àþ¤Î»ö¶ÈÈñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¿·È¡´ÛËÌÅÍー»¥ËÚ´Ö¤Î³«¶È±ä´ü¤Ë¤È¤â¤Ê¤¤¡¢ºÇÂç¤Ç£±Ãû£²£°£°£°²¯±ßÁý¤¨¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¤È¸øÉ½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»ñºà¤Ê¤É¤Î¹âÆ¤ä¹©»ö¤ÎÄ¹´ü²½¤Ê¤É¤¬Í×°ø¤Ç¡¢£±£²·î£²£³Æü¤«¤é±èÀþ¼«¼£ÂÎ¤Ø¤ÎÀâÌÀ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊËÌÅÍ»Ô¡¡ÃÓÅÄÃ£Íº»ÔÄ¹¡Ë¡ÖÈó¾ï¤ËÂç¤¤Ê¶â³Û¤ÇÅö½é¤«¤é¸«¤¿¤éÇÜ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Þ¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¶¯¤¯ÃÏ¸µÉéÃ´¶â¤Î·Ú¸º¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡×
¿·´´Àþ»¥ËÚ±ä¿¤Î»ö¶ÈÈñ¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¶â»Ò¹ñÅÚ¸òÄÌÁê¤¬£²£³Æü¡¢¡Ö³«¶È»þ´ü¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Ê¤¤ÈÏ°Ï¤Ç½Ì¸º¤¹¤ëÊýºö¤ò¸¡Æ¤¡×¤¹¤ë¤è¤¦»Ø¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£