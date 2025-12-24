「思っていたよりもリラックスしている」井上尚弥、サウジ決戦で今年4度目の防衛戦　ピカソの印象は「若く、背も高い、勇敢な選手」

井上の表情には静かな闘志が伺えた(C)Getty Images

12月27日、サウジアラビア・リヤドで今年4度目のリングに上る、世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）が試合を前にしての意気込みを語った。「THE RING V:NIGHT OF THE SAMURAI（ナイト・オブ・ザ・サムライ）」のメインイベントで、アラン・デビッド・ピカソ（メキシコ）が相手となる防衛戦への心境を、12月23日公開となった『The Ring Magazine』公式YouTubeのインタビューの中で明かしている。

訪れているサウジアラビアの印象を問われた井上は、「思っていたよりもリラックスしている。すごく良い国だなと思いました」と述べており、これまで試合を行ってきた諸外国と同様に、「サウジアラビアが（自分にとって）気に入る国になれば良いなと思います」と続けた。

また、”グローバルスター“という立場であり、世界中からの注目を集めている現状については、「期待されることは嬉しい。また、日本以外の国で試合ができることも嬉しく思う」と素直な想いを打ち明けている。

今回の一戦が、2025年での4度目の試合であることについても、統一王者は平然と言葉を並べる。「戦うことは苦ではないので、とても充実した1年を過ごすことが出来た」と振り返っており、対戦相手となるピカソの印象も「25歳と若く、無敗で、スーパーバンタムでは背も高く、勇敢な選手だと思います」と語っている。