【SASUKE】18年前“ズボン事件”沖谷さん、挑戦に反響相次ぐ「今回は脱げなかった」
TBS系大型特番『SASUKE2025〜第43回大会〜』第1夜が、24日に放送された（後6：00）。山岳救助隊・沖谷光博の挑戦に、SNS上で反響が相次いで寄せられた。
【写真】伝説の“ズボン事件”から18年！沖谷さんの挑戦
沖谷といえば、18年前の挑戦時に、穿いていたズボンが脱げず、そのまま飛び出すと、落水して脱落、実況からも「何をしにきたんだ沖谷！」とツッコまれた「ズボン事件」の当事者。今回の挑戦では、ズボンは脱げなかったものの、最初の難所で惜しくも失敗となった。SNS上でも「あの沖谷さん！」「今回は脱げなかった」などといった感想が相次いで寄せられている。
昨年に引き続きクリスマスの放送となった『SASUKE』。28年にわたる『SASUKE』の歴史上はじめての2夜連続放送を彩る精鋭が緑山に大集結し、完全制覇に挑む。1stステージのエリアが続々とリニューアル。『KUNOICHI』にも導入されている新プリズムシーソーが『SASUKE』第1エリアにも登場。さらにフィッシュボーンや、ツインダイヤもリニューアルされた。
