¡¡¼«¼£ÂÎ¼çÆ³¤Ç¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¥Ý¥¹¥È¤Ê¤É¤ÎÀßÃÖ¤òÌÜ»Ø¤¹ÂçºåÉÜÀôº´Ìî»Ô¤Ï24Æü¡¢Ç¥»ºÉØ¤é¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¥ª¥ó¥é¥¤¥óÁêÃÌ¤ò»Ï¤á¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£LINE¡Ê¥é¥¤¥ó¡Ë¤òÄÌ¤¸¤ÆÆ¿Ì¾¤Ç¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸Á÷¿®¤¬²ÄÇ½¡£½õ»º»Õ¤é¤¬ÉÔ°Â¤äÇº¤ß¤Ê¤É¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¡£
¡¡»Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤ë¤È24»þ´Ö°ÊÆâ¤ËÀìÌçÃÎ¼±¤ò»ý¤Ä½õ»º»Õ¤é¤¬ÂÐ±þ¤¹¤ë¡£Ç¥»ºÉØ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯²ÈÂ²¤ä¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤âÁêÃÌ¤Ç¤¤ë¡£ÆâÍÆ¤ä´õË¾¤Ë±þ¤¸¤Æ¹ÔÀ¯¤Î»Ù±ç¤Ë¤Ä¤Ê¤°¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¥Ó¥Ç¥ªÄÌÏÃ¤ÇÁêÃÌ¤¬¤Ç¤¤ë»þ´Ö¤âÀßÄê¡£Ê¿Æü¤Ï¸áÁ°5»þ¤«¤é¤È¸á¸å10»þ¤«¤é¤Î2»þ´Ö¡¢ÅÚÆü½ËÆü¤Ï¸áÁ°10»þ¤«¤é¤È¸á¸å10»þ¤«¤é¤Î2»þ´Ö¤Ë¼õ¤±ÉÕ¤±¤ë¡£