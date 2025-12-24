£Í¡Ý£±Í¥¾¡¡¦¤¿¤¯¤í¤¦¤ÎÌ¡ºÍ¤Ï¡Ö¥ß¥ë¥¯¥Ü¡¼¥¤°ÊÍè¤ÎÂçÈ¯ÌÀ¡Ä¡×¿³ºº°÷¤òÌ³¤á¤¿ÇîÂ¿ÂçµÈ¤¬²òÀâ
¡¡Ì¡ºÍ¥³¥ó¥Ó¡ÖÇîÂ¿²Ú´Ý¡¦ÂçµÈ¡×¤ÎÇîÂ¿ÂçµÈ¤¬£²£´Æü¡¢£Ô£Â£Ó¥é¥¸¥ª¤Î¡ÖÂçµÈ¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¡¡¤¤¤Ã¤¿¤ó¡¢¤³¤³¤Ë¤¤¤Þ¤¹¡×¤ò¹¹¿·¤·¡¢¼«¿È¤¬¿³ºº°÷¤òÌ³¤á¤¿¡Ö£Í¡Ý£±¥°¥é¥ó¥×¥ê£²£°£²£µ¡×¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ï¡¢ÂçµÈ¤¬¿³ºº°÷¤òÌ³¤á¤¿Ç¯¤ËÉ¬¤º¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¡£ÂçµÈ¤Ï¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥é¥¦¥ó¥É¡¢ºÇ½ª·èÀï¤È¡¢£Í¡Ý£±¤ÇÈäÏª¤µ¤ì¤¿¥Í¥¿¤òÊ¬ÀÏ¤·¡¢¼«Ê¬¤¬¤Ê¤¼¤³¤ÎÅÀ¿ô¤òÉÕ¤±¤¿¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò²òÀâ¤·¤¿¡£
¡¡º£Âç²ñ¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¤¿¤¯¤í¤¦¤Ï¡¢ÀÖÌÚÍµ¤È¤¤à¤é¥Ð¥ó¥É¤¬ÁÈ¤à¥³¥ó¥Ó¤Ç¡¢ÀÖÌÚ¤Î¥ª¥É¥ª¥É¤·¤¿µóÆ°ÉÔ¿³¤ÊÆ°¤¤ä¸ÀÆ°¤¬¥¦¥ê¡£ÂçµÈ¤Ï¡Ö¤¿¤¯¤í¤¦¤Ã¤ÆÀÎ¤«¤é¤³¤¦¤¤¤¦¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ê¤Î¡£¤º¤Ã¤È¥ª¥É¥ª¥É¤·¤Æ¤Æ¡¢ÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ²¿¤«¸À¤Ã¤Æ¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¥Í¥¿¤ò¤ä¤ë¥³¥ó¥Ó¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡£¤¦¡Á¤ó¡¢º£Ç¯¤Ï»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤ÈÀä»¿¤·¤¿¡£
¡¡£±ËÜÌÜ¤Î¥Í¥¿¤Ï¡¢¤¤à¤é¤¬¡Ö¥ê¥ó¥°¥¢¥Ê¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤ÆÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¯¥Í¥¿¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÂçµÈ¤Ï¡Ö¤¤à¤é¤¯¤ó¤¬¥ê¥ó¥°¥¢¥Ê¤È¤¤¤¦²¾ÌÌ¤ò¤«¤Ö¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÁÇ¡Ê¤¹¡Ë¤ÎÀÖÌÚ¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤è¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤¿¤¯¤í¤¦¤Ï¡Ö¤É¤Ã¤Á¤âÁÇ¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¡ÖÅÓÃæ¤Ç¤Ê¤ó¤«¡Ê¤¤à¤é¤¬¡Ë¡Ø¤¦¤ë¤µ¤¤¡ª¡Ù¤È¤«¤Ê¤ë¤ä¤ó¡©¡¡¡ÊÀÖÌÚ¤¬¡Ë¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¤½¤ó¤ÊµóÆ°ÉÔ¿³¤Ç¤¤¤¿¤é¡ØÍî¤ÁÃå¤±¡ª¡Ù¤È¤«¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤À¤±¤É¡¢¥ê¥ó¥°¥¢¥Ê¤È¤¤¤¦²¾ÌÌ¤«¤Ö¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡¢¤â¤¦¤½¤³¤Ïµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤Î¤è¡×¤È²òÀâ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÂçµÈ¤Ï¡ÖÃ±½ã¤ÊÀßÄê¤Ê¤ó¤ä¤±¤É¡¢¤³¤ì¡¢ÂçÈ¯ÌÀ¤ä¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¡£¤À¤«¤é¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬²¿¤«¤Î¥¥ã¥é¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÍýÏÀ¾å¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤è¡¢¤³¤³¡×¤È¸À¤¤¡¢¡Ö¤³¤ó¤ÊÌ¡ºÍ¡¢¤Ê¤¤¤Î¤è¡×¤ÈÎÏÀâ¤·¤¿¡£
¡¡£Í¡Ý£±¤ÎÂÇ¤Á¾å¤²¤Ç¤â¤¿¤¯¤í¤¦¤ÎÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¡Öº£ÅÄ¡Ê¹Ì»Ê¡Ë¤µ¤ó¤È¡Ê¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥¢¥ï¡¼¤Î¡Ë¸åÆ£¡Êµ±´ð¡Ë¤¯¤ó¤È¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤Æ¡£¡Ø¤Ò¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤é¥ß¥ë¥¯¥Ü¡¼¥¤°ÊÍè¤ÎÂçÈ¯ÌÀ¤Á¤ã¤¦¤«¡Ù¤Ä¤Ã¤Æ¡×¤È¡¢à¹Ô¤Ã¤¿¤êÍè¤¿¤êÌ¡ºÍá¤È¾Î¤µ¤ì¤¿¥Í¥¿¤Ç£²£°£±£¹Ç¯¤ËÍ¥¾¡¤·¤¿¥ß¥ë¥¯¥Ü¡¼¥¤¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¤¿¤¯¤í¤¦¤Î¤¹¤´¤µ¤ò¸ì¤Ã¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ö¤¤¤½¤¦¤Ç¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤Ê¡¢¤³¤ó¤Ê¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬¥¥ã¥é¾è¤Ã¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡Ä¡×¤È´¶¿´¤·¤Æ¤¤¤¿¡£