¡ÚÄ¹Àô¶ÛÇû¶¯Åð¡ÛÅ¹ÊÞ·ó½»Âð¤Ç¸½¶âÌó1000Ëü±ßÃ¥¤ï¤ì¤¿»ö·ï¡Ä¶¯Åð¤ËÆþ¤Ã¤¿ÃË¤é¤ÈÊÌ¤Ë¡È±¿Å¾¼êÌò¡É¤¤¤¿¤«¡ÊÀÅ²¬¡Ë
22Æü¡¢ÀÅ²¬Ž¥Ä¹ÀôÄ®¤ÎÅ¹ÊÞ·ó½»Âð¤Ç¡¢¸½¶âÌó1000Ëü±ß¤¬Ã¥¤ï¤ì¤¿¶¯Åð»ö·ï¤Ç¡¢¶¯Åð¤ËÆþ¤Ã¤¿3¿Í¤ÎÃË¤È¤ÏÊÌ¤Ë¡¢±¿Å¾¼êÌò¤¬¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Êµ¼Ô¡Ë
¡Ö¾®±«¤Î¹ß¤ëÃæ¡¢ÁÜºº°÷¤Ë¤è¤ë¸½¾ì¸¡¾Ú¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡×
24Æü¤â¡¢¶¯Åð»ö·ï¤¬µ¯¤¤¿¸½¾ì¤Ç¤Ï¼þ°Ï¤Ëµ¬À©Àþ¤¬Ä¥¤é¤ì¡¢¤â¤Î¤â¤Î¤·¤¤Ê·°Ïµ¤¤Ë¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢22Æü¸áÁ°1»þ¤´¤í¡¢Ä¹ÀôÄ®Ç¼ÊÆÎ¤¤Î80ÂåÉ×ÉØ¤ÎÅ¹ÊÞ·ó½»Âð¤ËÃË3¿Í¤¬²¡¤·Æþ¤ê¡¢¸½¶âÌó1000Ëü±ß¤òÃ¥¤Ã¤ÆÆ¨Áö¤·¤Þ¤·¤¿¡£
É×ÉØ¤Ï½¢¿²Ãæ¤Ë½±¤ï¤ì¡¢¸ý¤ä¼ê¤ò¥Æー¥×¤ÇÇû¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤±¤¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
ÉÕ¶á¤ÎËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Î±ÇÁü¤Ë¤Ï¡¢ÉÔ¿³¤Ê3¿ÍÁÈ¤¬¼Ö¤ò¹ß¤ê¤¿¸å¡¢¸½¾ì¤«¤éÁö¤êµî¤ë¼Ö¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤Ç¡¢¼Â¹ÔÌò¤Î3¿Í¤È¤ÏÊÌ¤Ë±¿Å¾¼êÌò¤Î¿ÍÊª¤¬¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤¬¡¢ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Î±ÇÁü¤ò²òÀÏ¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¡¢Æ¨¤²¤¿ÃË¤é¤Î¹ÔÊý¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
