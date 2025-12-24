TOKYOチューリップローズ×ウィキッド 永遠の約束♡魔法の限定コラボスイーツ

花のように美しいスイーツで人気のTOKYOチューリップローズが、映画『ウィキッド 永遠の約束』と夢のコラボレーション。物語の世界観をぎゅっと詰め込んだ限定スイーツとオリジナルグッズが、バレンタインシーズンを華やかに彩ります。深いグリーンが印象的な特別仕様のボックスは、贈り物にも自分へのご褒美にもぴったり。花と魔法が織りなす、心ときめくひとときを楽しんでみて♡

花畑を描くWICKED限定BOX

コラボ第1弾として登場するのは、『チューリップローズ6個入WICKEDedition』。

マンチキンランドに広がるチューリップ畑をテーマに、深いグリーンを基調としたスペシャルボックスに仕上げました。

箱を開けると、チューリップローズの花畑が広がるような華やかさが印象的。価格は1,782円(本体価格1,650円)です。

3種の味わいを詰め合わせ

詰め合わせは全3味。バレンタイン限定の新作『チューリップローズショコラ・フルコース』は、ココアラングドシャにエクアドル産カカオ香る生食感ショコラバタークリームを合わせた特別な一品。

定番の『チューリップローズバター』はフランス産発酵バター香るラングドシャに塩バターキャラメル＆ミルク仕立てのショコラクリームを、『チューリップローズチーズ』はフランス産クリームチーズ香るラングドシャに生食感チーズショコラクリームを合わせています。

心ときめく限定グッズも

スイーツと一緒に楽しみたいオリジナルグッズも豊富に登場。ポーチ付きセット『チューリップローズ6個入WICKEDeditionポーチセット』は2,500円(本体価格2,273円)。

ポーチ単品は950円(本体価格864円)、エコバッグ990円(本体価格900円)、ステンレスタンブラー1,800円(本体価格1,637円)。

巾着900円(本体価格819円)、パスケース1,100円(本体価格1,000円)。さらに全5種をまとめた『グッズコンプリートセット』は5,000円(本体価格4,546円)で、催事・公式通販限定です。

バレンタインに魔法を添えて

TOKYOチューリップローズとウィキッド 永遠の約束が出会って生まれた、花と魔法のコラボレーション。限定スイーツもグッズも、物語の余韻を日常に運んでくれる存在です。

バレンタインの贈り物にはもちろん、映画公開前の高揚感を楽しむアイテムとしてもおすすめ。期間限定だからこそ、心惹かれた瞬間を逃さずチェックしてみてください♪