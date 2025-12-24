¤Ä¤¤¤ËÈ¯¸«¤·¤¿¤«¤â¡©¡Ö»°ÆüË·¼ç¤ÎÃ¦½ÐÊýË¡¡×¿¿ÌÌÌÜ¤Ê¿Í¤Û¤ÉÂ³¤«¤Ê¤¤¡Ä·ÑÂ³¤Î¥³¥Ä¤Ï¼«Ê¬¤ËÍ¥¤·¤¯¡ÚN¥¹¥¿²òÀâ¡Û
¥¸¥ç¥®¥ó¥°¤Ë¶Ú¥È¥ì¡¢Æüµ¤Ë²È·×Êí¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«Â³¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¿Í¤âÂ¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Âç¾æÉ×¤Ç¤¹¡ª¡Ö»°ÆüË·¼ç¡×¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤ÊýË¡¤ò¡¢¸«¤Ä¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤Ç¸«¤ë¡ÛÀìÌç²È¤ËÊ¹¤¤¤¿¡Ö»°ÆüË·¼ç¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦ÍýÍ³¡×
¤Ê¤¼»°ÆüË·¼ç¤Ç½ª¤ï¤ë¡©¿¿ÌÌÌÜ¤Ê¿Í¤Û¤ÉÂ³¤«¤Ê¤¤
»³·Á½ãºÚ¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
¤¢¤ëÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»°ÆüË·¼ç¤Î·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¤Ï93.6¡ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡Ú»°ÆüË·¼ç¤Ç½ª¤ï¤Ã¤¿·Ð¸³¤Ï¡©¡Û
¡¦¤è¤¯¤¢¤ë¡§51.6¡ó
¡¦¤¿¤Þ¤Ë¤¢¤ë¡§42.0%
¡¦¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¡§6.4¡ó
¡ÊÁ´¹ñÃË½÷500¿ÍÂÐ¾Ý ¥¨¥ß¥ê¥¹Ä´¤Ù¡Ë
»°ÆüË·¼ç¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¿Í¤Ï¤É¤ó¤Ê¥¿¥¤¥×¤«¡¢ÃÞÇÈÂç³Ø¤Î³°»³Èþ¼ù¶µ¼ø¤Ë¤è¤ë¤È¡Ö¿¿ÌÌÌÜ¤Ç´°àú¼çµÁ¡×¡ÖºÇ½é¤Ë´èÄ¥¤ê¤¹¤®¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¿Í¤¬Â¿¤¤¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¥¸¥ç¥®¥ó¥°¤ò»Ï¤á¤¿¾ì¹ç¡¢2ÆüÌÜ¤Þ¤Ç¤Ï´èÄ¥¤Ã¤ÆÁö¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢3ÆüÌÜ¤ËÁö¤ë¤Î¤ò¤ä¤á¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¡Ö¤Þ¤¿»°ÆüË·¼ç¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¼«Ê¬¤òÀÕ¤á¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¼Â¤Ï¤³¤ì¤¬¤è¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
Âç»ö¤Ê¤Î¤Ï¡ÖÍ¥¤·¤µ¡×¤Ç¤¹¡£1ÆüÌÜ¤Ë¡Ö¥¸¥ç¥®¥ó¥°¤ò»Ï¤á¤¿¤³¤È¤¬¤¹¤´¤¤¡×¤È¼«Ê¬¤ò¤Û¤á¤Æ¡¢3ÆüÌÜ¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤â¡Ö¤ä¤êÄ¾¤»¤ÐOK¡×¤È¤¤¤¦Í¥¤·¤µ¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤¬Èó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·ÑÂ³¤Î¥³¥Ä¤Ï¡ÖÍ¥¤·¤µ¡×¡©
ÌÜÉ¸¤ÎÀßÄê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³°»³¶µ¼ø¤Ï¡Ö¥Ï¡¼¥É¥ë¤ò¤Ç¤¤ë¤À¤±²¼¤²¤ë¤³¤È¡×¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡Ä
¢§»ñ³Ê¤ò¼è¤ë¤¿¤á¤ËËèÆüÊÙ¶¯
¥Ï¡¼¥É¥ë¤ò²¼¤²¤Æ»²¹Í½ñ¤ò³«¤¯¤À¤±¤ÇOK
¢§ËèÆü¥¸¥ç¥®¥ó¥°
¥·¥å¡¼¥º¤ò¸¼´Ø¤Ë½Ð¤¹¤À¤±¤ÇOK
¢§´Å¤¤¤â¤Î¤ò°ìÀÚ¿©¤Ù¤Ê¤¤
¿©¤Ù¤ë¤È¤¤Ë¥«¥í¥ê¡¼¤ò¸«¤ë¤À¤±¤ÇOK
¤³¤ì¤¬¡Ö·ÑÂ³¡×¤Ç¤¤ë¤È¡ÖÃ£À®´¶¤¬¥¢¥Ã¥×¡×¤·¡¢¡Ö½¬´·¡×¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤êÀÑ¤ß½Å¤Í¤ë¤³¤È¤ÇÇ¾¤Ë¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬ÅÁ¤ï¤ê¡¢½ù¡¹¤Ë½¬´·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¼Ò²ñµ¯¶È²È ÀÐ»³¥¢¥ó¥¸¥å¤µ¤ó¡§
»ä¤Ï¼þ¤ê¤ËÀë¸À¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°æ¾åµ®Çî¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
¼«Ê¬¤Ë¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¤«¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£
¼Ò²ñµ¯¶È²È ÀÐ»³¥¢¥ó¥¸¥å¤µ¤ó¡§
¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È¡Ö¤ä¤é¤Ê¤¤ã¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¡Ö»ä¤â¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤è¡×¡Ö¤¸¤ã¤¢°ì½ï¤Ë¥¸¥à¤Ë¹Ô¤³¤¦¤«¡×¤È¤¤¤¦Í§Ã£¤¬¤¤¤¿¤ê¡£¤È¤Ë¤«¤¯Ãç´Ö¤ò½¸¤á¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
½Ð¿åËã°á¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
¤½¤³¤«¤é¤É¤Î¤¯¤é¤¤Â³¤¤Þ¤¹¤«¡©
¼Ò²ñµ¯¶È²È ÀÐ»³¥¢¥ó¥¸¥å¤µ¤ó¡§
3Æü¤«¤é1½µ´Ö¤¯¤é¤¤¤«¤Ê¡Ä
½Ð¿å¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
¤ä¤Ï¤ê·ÑÂ³¤ÏÆñ¤·¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡Ä
¤â¤¦»°ÆüË·¼ç¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤Ê¤¤ ¾¯¤·¤ÎÊÑ²½¤Ç·ÑÂ³¤Ç¤¤ë
»³·Á¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
Ãç´Ö¤È¶¦Í¤·¤Æ¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤¬¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤è¤¯¤Ê¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
³°»³¶µ¼ø¤Ë·ÑÂ³¤¹¤ë¥³¥Ä¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢§»þ´Ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö²ó¿ô¡×¤òÀßÄê¤¹¤ë
¡¦¶Ú¥È¥ì¤ò10Ê¬¤¹¤ë¤Î¤ÏÈèÏ«ÅÙ¤¬¤ï¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤
¡¦ÏÓÎ©¤ÆÉú¤»¤ò30²ó¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¿´ÍýÅª¤Ê¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬²¼¤¬¤ë
¢§¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Î¡Ö¸«¤¨¤ë²½¡×
¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤ËÃ£À®°õ¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ç¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤ë
¢§¡Ö´Ä¶¡×¤«¤éÀ°¤¨¤ë
¥¸¥ç¥®¥ó¥°¤ò¤¹¤ë¤ÈÌÜÉ¸¤ò·è¤á¤¿¤é¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥¦¥§¥¢¤Ê¤É¤òÌÜ¤ËÆþ¤ë¾ì½ê¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤¯
¤ï¤¶¤ï¤¶½àÈ÷¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡Ê¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¤Ê¤É¤«¤é¡Ë¼è¤ê½Ð¤¹¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÌÜ¤Ë¤Ä¤¯¾ì½ê¤ËÃÖ¤¤¤¿Êý¤¬¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤ä¤í¤¦¤«¤Ê¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬²¼¤¬¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
°æ¾å¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
»ä¤Ï¡Ö¤Ö¤é²¼¤¬¤ê·ò¹¯ËÀ¡×¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢·ë¶É¡¢Êª´³¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡Ö»°ÆüË·¼ç¤Ï°¤¤¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¼Ò²ñµ¯¶È²È ÀÐ»³¥¢¥ó¥¸¥å¤µ¤ó¡§
Æü¾ïÀ¸³è¤¬Ë»¤·¤¤Ãæ¤Ç¤â¡¢¿·¤·¤¤¤³¤È¤ò»Ï¤á¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á
¡ã¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡ä
ÀÐ»³¥¢¥ó¥¸¥å¤µ¤ó
¼Ò²ñµ¯¶È²È
¡È¥·¥§¥¢¡É¤òÄÌ¤¸¤Æ¿·¤¿¤Ê¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÉáµÚ
À¯ÉÜ¤Î¿³µÄ²ñ°Ñ°÷¤ä´ë¶È¤Î¼Ò³°¼èÄùÌò¤Ê¤ÉÉý¹¤¯³èÆ°
