Ä¹»þ´Ö¤Î¼¸ÀÕ¤ä¿Í³ÊÈÝÄê¡Ä ¿¦°÷¤¬µ¢ÂðÅÓÃæ¤Ë»ö¸Î»à ¾å»Ê¤«¤é¤Î¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤òÂè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤¬Ç§Äê °äÂ²¤«¤é¤Î»ØÅ¦¤ÇÄ´ºº »°½ÅŽ¥ÌÀÏÂÄ®
µîÇ¯»àË´¤·¤¿»°½Å¸©ÌÀÏÂÄ®¤Î¿¦°÷¡£¾å»Ê¤«¤é¤Î¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤òÂè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤¬Ç§Äê¤Ç¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÄ¹»þ´Ö¤Î¼¸ÀÕ¤ä¿Í³ÊÈÝÄê¡Ä ¿¦°÷¤¬µ¢ÂðÅÓÃæ¤Ë»ö¸Î»à ¾å»Ê¤«¤é¤Î¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤òÂè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤¬Ç§Äê °äÂ²¤«¤é¤Î»ØÅ¦¤ÇÄ´ºº »°½ÅŽ¥ÌÀÏÂÄ®
µîÇ¯10·î¡¢Åö»þ¡¢ÌÀÏÂÄ®Ìò¾ì¤Î·úÀß²Ý¤Ë¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤¿¿¦°÷¤¬µ¢ÂðÅÓÃæ¤Ë»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¡¢¤½¤Î¸å»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¿¦¾ì¤Ç¤Î¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤¬¸¶°ø¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È°äÂ²¤«¤é»ØÅ¦¤¬¤¢¤ê¡¢Âè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤¬Ä´ºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¤ç¤¦Êó¹ð½ñ¤ò¤È¤ê¤Þ¤È¤á¡¢»àË´¤·¤¿¿¦°÷¤¬»Ä¤·¤¿¾ÜºÙ¤ÊÆüµ¤äÂ¾¤Î¿¦°÷¤Ø¤ÎÊ¹¤¼è¤ê¤Ê¤É¤«¤é¡¢µîÇ¯6·î～9·îº¢¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¾å»Ê¤ÎÃËÀ¿¦°÷¤«¤éÄ¹»þ´Ö¤Î¼¸ÀÕ¤ä¿Í³ÊÈÝÄê¤¬·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤ë¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òÇ§Äê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥ÈÇ§Äê¤ò¼õ¤±¤ÆÄ®Ä¹¤Ï¡Ä
¡ÊÌÀÏÂÄ®¡¦²¼Â¼Í³Èþ»ÒÄ®Ä¹¡Ë
¡Öº£²ó¤Î»ö°Æ¤òËÉ¤°¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢ÁÈ¿¥¤È¤·¤Æ¤ÎÌäÂê¤¬½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
²¼Â¼Í³Èþ»ÒÄ®Ä¹¤Ï¡¢Ä®¤Î¿Í»öÂÎÀ©¤Ê¤É¤Ë²ÝÂê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡ÖÄê´üÅª¤Ê¸¦½¤¤òºÆÅ°Äì¤¹¤ë¤Û¤«ÁêÃÌÂÎÀ©¤Î³È½¼¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤òÇ§Äê¤µ¤ì¤¿ÃËÀ¿¦°÷¤Ï¡¢¤ª¤È¤È¤¤ÉÕ¤±¤Ç°Í´êÂà¿¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£