¡¡·úÀß¸½¾ì¤Ç¥¢¥¹¥Ù¥¹¥È¡ÊÀÐÌÊ¡Ë¤òµÛ¤¤¹þ¤ó¤ÇÇÙ¤¬¤ó¤òÈ¯¾É¤·¤¿ÃËÀ¡Ê75¡Ë¡áËÌ³¤Æ»¶üÏ©»Ô¡á¤¬¡¢ºî¶È½¾»ö´ü´Ö¤ÎÃ»¤µ¤òÍýÍ³¤ËÈï³²¼ÔµßºÑ¤Î¤¿¤á¤Î¡Ö·úÀßÀÐÌÊµëÉÕ¶â¡×¤òÉÔÅö¤Ë¸º³Û¤µ¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¼è¤ê¾Ã¤·¤òµá¤á¤¿ÁÊ¾Ù¤ÎÈ½·è¤Ç¡¢ÅìµþÃÏºÛ¤Ï24Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Î¸º³Û½èÊ¬¤ò°ãË¡¤ÈÇ§Äê¤·¤Æ¼è¤ê¾Ã¤·¤¿¡£¡Ö½¾»ö´ü´Ö¤Ï½ÀÆð¤ËÇ§Äê¤¹¤ë¤Î¤¬ÁêÅö¡×¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¡£
¡¡µëÉÕ¶â¤Ï¹ñ¤ÎÇå½þÀÕÇ¤¤òÇ§¤á¤¿2021Ç¯¤ÎºÇ¹âºÛÈ½·è¤ò¼õ¤±¤ÆÁÏÀß¤µ¤ì¤¿À©ÅÙ¤Ç¡¢¸üÏ«¾Ê¤Ë¤è¤ë¤È¡¢½èÊ¬¤¬¼è¤ê¾Ã¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï½é¡£È½·è¤Ï16ÆüÉÕ¡£