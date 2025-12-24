·ÝÇ½°ì²ÈÀ¸¤Þ¤ì¤Î´²°ìÏº¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö»þ¤Î¼èºà¤Ç¤Ï¡Ö¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¥¢¡¼¤µ¤ó¤Ë¼ºÎé¤ÊÂÖÅÙ¤ò¼è¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ê¡Ä¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î´²°ìÏº¡Ê29¡Ë¤¬24Æü¡¢TBS¥é¥¸¥ª¡Ö¥Ñ¥ó¥µ¡¼¸þ°æ¤Î¡ô¤Õ¤é¤Ã¤È¡×¡Ê·î¡ÁÌÚÍËÁ°8¡¦30¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö»þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÁÄÉã¤Ï»°¹ñÏ¢ÂÀÏº¡¢Éã¤Ïº´Æ£¹À»Ô¤È¤¤¤¦·ÝÇ½°ì²È¤ËÀ¸¤Þ¤ì¡¢¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤Î½÷Í¥¡¦郄ÀÐ¤¢¤«¤ê¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤òÌ³¤á¤ëNHKÄ«¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¡Ê·î¡ÁÅÚÍËÁ°8¡¦00¡¢ÅÚÍË¤Ï1½µ´Ö¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ë¤Ë¶äÆóÏºÌò¤Ç½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë´²°ìÏº¡£
¡¡¼«¿È¤Ï¡Ö19¤«¤é(Ìò¼Ô¤ò)¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»Ö¤¹Á°¤ÏËÜÅö¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â¼þ¤ê¤«¤é´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¤·¡¢¶á¤·¤¤¿Í¤Ë¸À¤ï¤ì¤ë¤Ê¤é¤Þ¤À¤·¤âÁ´¤¯ÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤«¤é¡ÈÌò¼Ô¤ä¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¡©¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¡Ä¡È²¶¤Þ¤À¾®1¤À¤±¤É¡É¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ì¤¬¤À¤ó¤À¤ó·ù¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡ÖÀäÂÐ¤ä¤é¤Ê¤¤¤Ã¤ÆËÍ¤¬¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿Êý¤¬¼þ¤ê¤«¤é¸À¤ï¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤³¤È¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤ä¤ë¤ä¤é¤Ê¤¤¤Ï·è¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ë¤·¤Æ¤â¡ÈÀäÂÐ¤ä¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡Ö´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤½¤ì¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È·ù¤À¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥È¥ê¥ª¡Ö¥Ñ¥ó¥µ¡¼¡×¤Î¸þ°æ·Å¤«¤é¡ÖÌò¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤â¡¢¤ªÉã¤µ¤ó¤ÎÏÃ¤È¤«¤Ã¤Æ·ù¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ã¤Æ¡×¤È¿Ò¤Í¤é¤ì¤ë¤È¡¢´²°ìÏº¤Ï¡ÖËÍ±Ç²è¤«¤é¥Ç¥Ó¥å¡¼¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡£±Ç²è¤Ã¤Æ»£±Æ¤·½ª¤ï¤Ã¤Æ¿ô¥«·î¸å¡¢¤Ê¤ó¤Ê¤éÄ¹¤±¤ì¤Ð1Ç¯¸å¤Ë¼èºà¤Ê¤êÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ç¸ø³«¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼èºà¤Î¤È¤¤Ë¤â(Éã¤Î¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²¿ÅÙ¤â)Ê¹¤«¤ì¤¹¤®¤Æ¡£¤·¤«¤â10¡Ä²¿ÇÞÂÎ1Æü¤ä¤ë¡¢¼ã¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¼«Ê¬¤Î¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Î¤·¤«¤¿¤â¤¢¤Þ¤êÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥¤¥é¥¤¥é¤·¤Æ¤¤Á¤ã¤Ã¤ÆÀ¨¤¤¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¥¢¡¼¤µ¤ó¤Ë¼ºÎé¤ÊÂÖÅÙ¤ò¼è¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡Ä¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£