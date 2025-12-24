ÃæÆü¤Î¥Ñ¥ó¥À¥Õ¥¡¥ó¤¬¹À¾¤Ë½¸·ë¡¢µ¢¹ñ¥Ñ¥ó¥À¡ÖÌÀÉÍ¡×¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò½Ë¤¦¡½Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢
ÆüËÜ¤«¤éµ¢¹ñ¤·¤¿¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥È¥Ñ¥ó¥À¡ÖÌÀÉÍ¡Ê¥á¥¤¥Ò¥ó¡Ë¡×¤¬12·î23Æü¡¢¹À¾ÁÔ¡Ê¥Á¥ï¥ó¡ËÂ²¼«¼£¶è¤ÎÌø½£»ÔÆ°Êª±à¤Ç19²óÌÜ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¡¢ÃæÆüÎ¾¹ñ¤«¤é½¸¤Þ¤Ã¤¿¥Ñ¥ó¥À¥Õ¥¡¥ó¤¬°ì½ï¤Ë½Ë¤Ã¤¿¡£
2006Ç¯¤ËÆüËÜ¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡ÖÌÀÉÍ¡×¤Ï¡¢ÏÂ²Î»³¸©ÇòÉÍÄ®¤Ë¤¢¤ë¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¥ï¡¼¥ë¥É¤Î¥Ñ¥ó¥À¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡ÖÉÍ²È¡×¤Î°ì°÷¡£ÆüËÜ¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢ÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ËèÇ¯¡¢ÂçÀª¤ÎÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬¡¢ÃÂÀ¸Æü¤ò½Ë¤¦¤¿¤á¤ËÃæ¹ñ¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ¹ñ¿·Ê¹ÌÖ¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£¡ÊÄó¶¡/¿ÍÌ±ÌÖÆüËÜ¸ìÈÇ¡¦ÊÔ½¸/KM¡Ë